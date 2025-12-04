Las falsificaciones le cuestan 113 millones al sector del juguete en España

Madelman, Nenuco, Scalextric, LEGO, Transformers, Furby, Bratz, Hot Wheels, Nerf, Playmobil, Funko Pop, Barbie… Estos son algunos de los muchos juguetes que han marcado la infancia de millones de niños en nuestro país a lo largo de los años. A día de hoy, los más pequeños siguen deseando hacerse con sus muñecos favoritos y esperan con ansia que aparezcan debajo del árbol por Navidad. Para que esto sea posible, las jugueterías tienen un papel clave.

La industria juguetera española espera un 2025 positivo debido a que lleva once meses consecutivos de crecimiento y al ligero aumento de las exportaciones del 0,21% -frente a la caída del 11% que experimentó el año pasado-. Así lo muestran los datos presentados este jueves por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Y, a la espera de la campaña de Navidad, el sector podría crecer este año en torno al 2,5%, lo que supondría una facturación de 1.584 millones de euros frente a los 1.545 millones de euros que facturaron en 2024.

"Estos datos supondrían revertir la caída de facturación registrada en el 2024, lo que el sector atribuye al esfuerzo permanente por adaptarse al mercado y contener los precios de los juguetes", explica la asociación.

Y es que el IPC del sector del juguete se encuentra en el -0,6% -frente al 3,1% actual-, ya que se ha hecho un "esfuerzo importante" en la contención de precios para hacerlos más atractivos en un mercado inflacionista y que las familias puedan acceder a los productos más demandados sin hacer un desembolso económico significativo. Así lo aseguraba Marta Salmón, presidenta de la AEFJ.

En esta línea, el precio medio del juguete se mantiene estable a lo largo del año en los 18 euros, que asciende a 23 euros en el periodo de máxima venta, es decir, en plena época navideña. Concretamente, el 60% de la facturación del sector del juguete español se hace durante estos meses, lo que lo convierte en el país más estacional de la Unión Europea (UE).

Pese a esta contención de precios, España sigue siendo el país de la UE que menos invierte en juguetes. El gasto por niño se situó en 195 euros al año en 2024, muy lejos del consumo anual por niño de países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia que fue de 395 euros.

Las falsificaciones y la natalidad, los grandes retos del sector

"El mayor problema que tiene el sector" son las copias y falsificaciones, asevera con rotundidad Salmón. Y es que debido a estos juguetes se pierden 113 millones de euros de facturación en la industria juguetera española (11,1%) y 235 empleos (8%), según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo). En toda la Unión Europea, la pérdida es del 8,1% en facturación (1.022 millones de euros) y más de 3.600 empleos.

Además, existe actualmente un vacío legal en la UE que no responsabiliza a las plataformas online sobre la seguridad de los productos que venden por cuenta de terceros no comunitarios. Esto provoca que el 96% de los juguetes disponibles en estas plataformas incumplan la legislación de seguridad, y el 86% suponen un riesgo grave para la salud de los niños.

Otro de los problemas que afecta al sector es la natalidad. Actualmente, hay un millón de niños menores de 12 años que en 2012, lo que está provocando que el sector esté buscando a otros potenciales consumidores y se esté renovando, lo que demuestra así el compromiso que tiene el sector con la "innovación", asevera Salmón.