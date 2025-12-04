Crece el club de ultrarricos españoles: ocho nuevos multimillonarios y un salto del 21,5% en su fortuna conjunta hasta 182.602 millones de euros

La élite económica española amplió músculo en 2025. Los multimillonarios del país aumentaron su riqueza un 21,5%, hasta los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), y sumaron ocho nuevos miembros al club -añadiendo 11.600 millones de dólares (9.932 millones de euros), que ya cuenta con 32 integrantes. El informe Billionaire Ambitions 2025, elaborado por UBS, dibuja un mapa en el que España se alinea con la tendencia global: más fortunas, más grandes y más concentradas.

El principal motor de este despegue tiene nombre propio. Amancio Ortega elevó su patrimonio en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros) hasta alcanzar los 124.000 millones (106.254 millones de euros), una cifra que representa ya el 58,2% de la riqueza total de los ultrarricos españoles. El impulso del fundador de Inditex explica, en buena medida, el incremento global de la riqueza nacional, pero no es el único.

UBS apunta también a un sesgo estructural: el auge de empresas familiares con una gobernanza cada vez más sofisticada y un relevo generacional que, lejos de fragmentar, consolida el patrimonio. Esto es clave ya que, en los próximos 15 años, España afrontará más de 162.000 millones de dólares (138.815 millones de euros) en transferencias patrimoniales. Esta cifra, advierte el informe, obliga a reforzar la planificación estratégica y a profesionalizar los procesos sucesorios en un contexto donde las fortunas son más globales, con ramificaciones empresariales y familiares que cruzan fronteras y jurisdicciones.

"A medida que las familias se vuelven más internacionales y la gran transferencia de riqueza se acelera, el enfoque está pasando de simplemente preservar la riqueza a empoderar a la próxima generación para que tenga éxito de forma independiente y responsable. Esto está influyendo no solo en la planificación de la sucesión, sino también en las prioridades filantrópicas y en las decisiones de inversión a largo plazo", señala Benjamin Cavalli, responsable de Clientes Estratégicos y Conectividad Global en UBS Global Wealth Management y Codirector de EMEA OneUBS.

La bonanza de los más acaudalados no es un fenómeno exclusivo de España. La riqueza de los multimillonarios alcanzó un récord de 15,8 billones de dólares (13,54 billones de euros) en 2025 a escala mundial tras un aumento de 386.500 millones de dólares (331.185 millones de euros) -el segundo mayor en la historia del informe- ante la notable creación de sociedades y la mayor ola de herencias multigeneracional desde que existe el informe. El número de ultrarricos creció un 8,8%, desde los 2.682 hasta los 2.919. De ellos, 196 nuevos multimillonarios se hicieron a sí mismos.

A diferencia del auge propiciado por la revalorización de activos tras la pandemia en 2021, el informe explica que este crecimiento estuvo marcado por una dinámica empresarial sólida y una intensa creación de compañías. Desde software de marketing y genética hasta gas natural licuado e infraestructuras, estos innovadores están remodelando la demanda a gran escala, con multimillonarios de Estados Unidos y Asia-Pacífico a la cabeza.

Mientras, 91 multimillonarios (64 hombres y 27 mujeres) heredaron en conjunto un récord de 297.800 millones de dólares (255.180 millones de euros), la mayor ola sucesoria desde que se elabora el estudio y un 36% más respecto a 2024. Así, los 860 multimillonarios multigeneracionales gestionaron 4,7 billones de dólares (4,03 billones de euros), frente a los 805 que controlaban 4,2 billones de dólares (3,06 billones de euros) en 2024. En todo el mundo, los multimillonarios multigeneracionales se están extendiendo, con un repunte del 4,6% en el número de multimillonarios de segunda generación, del 12,3% en el número de multimillonarios de tercera generación y del 10% en el número de multimillonarios de cuarta generación y posteriores.

El estudio también destaca el avance de las mujeres multimillonarias, que encadenan cuatro años superando a los hombres en ritmo de acumulación. Su riqueza media creció un 8,4% -el doble que la de sus pares masculinos- hasta los 5.200 millones de dólares (4.456 millones de euros), empujada por su presencia creciente en empresas innovadoras y por el cambio generacional que prioriza la innovación, la inversión de impacto y el uso de la fortuna para generar un efecto social positivo. No obstante, siguen siendo minoría: 374 multimillonarias mujeres vs. 2.545 multimillonarios hombres.

América del Norte continúa siendo la meca inversora de los grandes patrimonios (63%), seguida de la Europa occidental (40%) y China (34%). A un año vista, el 42% planea aumentar su exposición a acciones de mercados emergentes, en un intento por capturar el dinamismo de Asia, Latinoamérica y Oriente Medio.

Por sectores, la riqueza de los multimillonarios tecnológicos creció un 23,8%, muy por encima del consumo y el comercio minorista, que se ralentizaron al 5,3% por el debilitamiento del lujo europeo frente a las marcas chinas. Aun así, el consumo sigue siendo el mayor sector en términos de riqueza, con 3,1 billones de dólares (2,6 billones de euros). La industria fue la que más avanzó, con un 27,1% hasta 1,7 billones de dólares (1,4 billones de euros), impulsada por nuevos millonarios. En servicios financieros, la riqueza aumentó un 17% hasta 2,3 billones de dólares (1,9 billones de euros), favorecida por mercados en alza y el repunte de las criptomonedas, con un 80% de fortunas de creación propia.

Los multimillonarios españoles y globales también refuerzan su apuesta por capital privado, hedge funds e infraestructuras, sectores que ofrecen estabilidad y retornos difíciles de igualar en la renta variable tradicional. Pero el apetito inversor convive con un horizonte cargado de sombras: los aranceles (preocupación para el 66%), los grandes conflictos geopolíticos (63%) y la incertidumbre política (59%) figuran entre los principales riesgos para 2026.

Pese a ello, en las próximas décadas seguirá aumentando el número creciente de multimillonarios y centimillonarios a medida que la gran transferencia de riqueza continúa acelerándose. Se estima que los multimillonarios transferirán alrededor de 6,9 billones de dólares (5,9 billones de euros) a nivel mundial de aquí a 2040, de los cuales al menos 5,9 billones de dólares (5,5 billones de euros) se transmitirán a hijos, ya sea directa o indirectamente a través de los cónyuges. No obstante, más de ocho de cada 10 multimillonarios con hijos encuestados expresan el deseo de que estos alcancen el éxito de forma independiente, valorando el desarrollo de habilidades por encima de la dependencia de la riqueza heredada. Más de dos tercios esperan que sus herederos persigan sus propias pasiones, y más de la mitad quieren que usen su riqueza para tener un impacto positivo en el mundo.