Nuevo canal de consultas para aclarar dudas sobre VeriFactu y factura electrónica

Tras la confusión generada por las recientes comunicaciones de la Agencia Tributaria y la información parcial difundida sobre el Reglamento VeriFactu, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha decidido habilitar un canal específico de consultas dirigido a profesionales, autónomos y pymes.

El objetivo de este servicio es ofrecer información fiable y homogénea sobre las cuestiones generales más frecuentes relacionadas con el sistema VeriFactu y la futura factura electrónica. En particular, se resolverán dudas sobre los plazos de entrada en funcionamiento del sistema y sobre qué contribuyentes están obligados o no a acogerse a estas nuevas normas.

El Consejo General aclara, no obstante, que no se atenderán consultas particulares ni preguntas de carácter técnico vinculadas a programas informáticos concretos. Este canal está pensado para aclarar dudas de interés general, no para asesoramientos personalizados.

Por ejemplo, serán válidas preguntas como:

“Hago mis facturas en una hoja de cálculo sencilla y no utilizo ningún software contable, ¿me afecta VeriFactu?”

Mientras que no se responderán cuestiones del tipo:

“¿Mi programa de facturación X o Y cumple los requisitos del reglamento aprobado por la normativa?”

Las consultas se responderán por orden de llegada y siempre que cumplan este criterio general, priorizando la claridad y la utilidad pública. El tiempo de respuesta dependerá del volumen de mensajes recibidos.

Con esta iniciativa, el Consejo General refuerza su compromiso con la información veraz y el acompañamiento a las pequeñas empresas y profesionales en los procesos de cambio normativo, evitando la desinformación y la alarma injustificada.

El canal está ya disponible a través del correo electrónico verifactu@consejogestores.net, y se difundirá también a través de la web y redes sociales del Consejo General.