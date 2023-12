El nuevo ministro de Economía reconoce que su madre no se creyó el nombramiento: "Se lo dije el Día de los Inocentes"

El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recibió de manos de Nadia Calviño la cartera económica en un acto en el que ha confesado sentirse "muy emocionado", algo que se ha visto en reiteradas ocasiones durante gran parte de su discurso. Tras agradecer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a Calviño la confianza depositada en él, ha reconocido haber vivido en las últimas horas una "montaña rusa maravillosa".

En tono muy personal, ha confesado una anécdota familiar relacionada con su nombramiento, al recordar que justo ayer, 28 de diciembre y Día de los Santos Inocentes, llamó a su madre para comunicarle que sería el nuevo ministro de Economía. Entre las risas de los presentes, ha explicado que no fue capaz de convencerla de que no era ninguna broma. "Dediqué más tiempo a decirle que era verdad. Creo que el 28 de diciembre no fue el mejor día para decírselo, claramente". Entre sonrisas, ha querido hacer un guiño más a su familia para recordar que "tengo la inmensa fortuna de compartir casa con cuatro mujeres, es un hogar muy intenso, pero también muy divertido", para señalar también el esfuerzo de sus abuelos y sus padres para dar a sus hijos la mejor de las educaciones. "Estoy sentado a hombros de gigantes", afirmó visiblemente emocionado.

El nuevo ministro ha reiterado en varias ocasiones de su discurso su intención de seguir la senda de Calviño, poniéndole "corazón, cabeza y esfuerzo". Sobre el primero, ha asegurado que el corazón es el "núcleo" de toda la política económica, porque de ella depende la vida de las personas, y como principal "ambición" se ha planteado conseguir en esta legislatura el pleno empleo. Junto con el 'corazón', Cuerpo ha prometido también "cabeza" para aplicar una política económica "eficiente" y "rigurosa", con un "alto nivel de autoexigencia", una actitud "dialogante" y el "esfuerzo" por el grado de compromiso que exige el puesto, gracias, ha dicho, a la comprensión de su familia.

Cuerpo, que ha estado acompañado por otros ministros del Gobierno como José Luis Escrivá, Teresa Ribera, Elma Saiz, Fernando Grande Marlaska, entre otros, ha prometido "compromiso" con el reparto justo de los avances y "responsabilidad" fiscal para reducir la deuda y el déficit; y ha trasladado su "orgullo" por el papel de España en el contexto internacional.

Por su parte, Calviño, que ha cedido el testigo tanto a Cuerpo como a María Jesús Montero, que ocupará la vicepresidencia primera, también se ha mostrado muy emocionada en varios momentos del acto, y ha querido compartir con todos los asistentes tres sentimientos: "Agradecimiento, orgullo y confianza". Tras agradecer la confianza de Pedro Sánchez y el trabajo de sus equipos en el Ministerio, de sus compañeros en el Consejo de Ministros y del esfuerzo de todos los españoles por sacar adelante la economía, ha asegurado que para ella ha sido un "orgullo" llevar a cabo una política económica basada en la responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales.

"Me voy con la misión cumplida y paso el testigo a dos personas extraordinarias, a María Jesús Montero, que es mi melliza, mi hermana, y juntas hemos hecho una gestión de la política económica que quedará para la historia", ha subrayado Calviño, quien ha asegurado que la sintonía entre ambas ha sido "total", desmintiendo que los ministros de Economía y Hacienda se pelean.

Sobre Carlos Cuerpo, ha indicado que es un "compañero brillante", que goza de un "gran prestigio" fuera y dentro de España, que es "fuerte, honesto y comprometido" con el interés general, además de trasmitir "confianza" en los mercados y en las instituciones. "No digo adiós, digo hasta siempre", ha finalizado su discurso visiblemente emocionada.

Por último, Montero, que también ha reconocido tener "sentimientos muy intensos", ha afirmado que ella será una de las personas que "más eche de menos" a Nadia Calviño, y que su ejemplo, junto con el de otras vicepresidentas como Carmen Calvo o María Teresa Fernández de la Vega, guiará su manera de proceder.

La ministra de Hacienda ha destacado la "absoluta complicidad de las mujeres del área económica del Gobierno" -ha pedido a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que subiera al estado con ella- y ha resaltado la "empatía y la sororidad" que han practicado entre ellas. "Que las mujeres se pelean es absolutamente falso", ha indicado provocando la risa de los asistentes. "Yo voy a ser una de las personas que más va a echar de menos a Nadia Calviño, nos entendemos solo con mirarnos", ha asegurado, tras indicar que la "verdadera amistad es la que se fragua en las trincheras". Y para finalizar ha lanzado un recado a Calviño: "España va a necesitar los fondos del BEI para desarrollar la adenda del Plan de Recuperación y de los fondos Next Generation".