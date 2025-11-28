La OCU dicta sentencia: el truco que pocos conocen para ahorrar al comprar jamón ibérico estas navidades

Con la llegada de las fiestas navideñas en menos de un mes, el jamón ibérico vuelve a ocupar un lugar central en las mesas españolas. Sin embargo, su coste puede dispararse si no se sabe elegir bien. Un reciente informe de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que la diferencia de precio entre comprar jamón en lonchas o en pieza entera es tan grande que puede suponer un ahorro de hasta un 50 %. Conocer esta clave puede marcar la diferencia cuando buscamos calidad sin gastar de más.

¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar el jamón en Navidad?

La OCU aclara que el coste del jamón ibérico depende fundamentalmente de dos cosas: la categoría del jamón, según la cría y alimentación del cerdo, y si compras la pieza entera o ya loncheada.

Categorías de jamón y su precio

Cebo ibérico (etiqueta blanca): cerdo criado en cebadero con pienso. Es la opción más económica.

cerdo criado en cebadero con pienso. Es la opción más económica. Cebo de campo (etiqueta verde): cerdos criados con pienso y pastos al aire libre. Precio intermedio.

cerdos criados con pienso y pastos al aire libre. Precio intermedio. Bellota ibérico (etiqueta roja o negra, según porcentaje de raza ibérica): cerdos criados en libertad en la dehesa, alimentados con bellotas, la opción premium.

Los precios varían notablemente: un jamón de bellota 100 % ibérico puede costar más del doble por kilo si lo compras en lonchas frente a una pieza entera.

Según la OCU, los productos loncheados ya envasados (cómodos, listos para servir) pueden costar prácticamente el doble que comprar la pieza entera y cortarla tú o pedir que te la corten.

Esto sucede porque el loncheado incluye un coste añadido de manipulación, envasado y presentación. Además, la parte comestible real de un jamón, sin hueso, grasa externa o partes no aprovechables; representa solo una fracción del peso total: alrededor de un 50 % en jamón, o un 40 % en paletilla.

Por ello, si planeas consumir varios kilos durante las fiestas, adquirir una pieza entera puede salir mucho más rentable e incluso compensar el coste del corte y envasado.

Para sacar el máximo partido al jamón ibérico sin gastar de más, conviene seguir unas cuantas recomendaciones basadas en los hallazgos de la OCU:

Compra en pieza entera si vas a consumir bastante , especialmente si planeas servir jamón en varias comidas o reuniones familiares.

, especialmente si planeas servir jamón en varias comidas o reuniones familiares. Pide que lo corten y lo envasen al vacío. Un buen cortador puede proporcionarte lonchas con menos desperdicio, lo que equivaldrá a un ahorro real en el consumo.

Un buen cortador puede proporcionarte lonchas con menos desperdicio, lo que equivaldrá a un ahorro real en el consumo. Fíjate en la etiqueta: la brida y la información de categoría (cebo, cebo de campo, bellota) deben ser claras. Esto te garantiza que sabes lo que compras y evitas sorpresas.

la brida y la información de categoría (cebo, cebo de campo, bellota) deben ser claras. Esto te garantiza que sabes lo que compras y evitas sorpresas. Compara precio por kilo real comestible, no por peso bruto. El esqueleto, la grasa y la piel no se comen... valora lo que realmente vas a consumir.

El esqueleto, la grasa y la piel no se comen... valora lo que realmente vas a consumir. Valora tus necesidades reales: para una cena puntual puede servir un loncheado, pero para varias comidas, fiestas o celebraciones lo más económico y práctico es la pata entera.

Muchos compradores optan por loncheados por comodidad: está listo para servir, no requiere corte ni preparación, ideal para reuniones rápidas. Pero el coste añadido rara vez compensa, salvo si solo necesitas 100–200 gramos.

Además, el etiquetado de los loncheados no siempre es claro. Según la OCU, a veces la categoría del jamón no aparece bien visible o la brida es difícil de interpretar. Eso dificulta comparar y valorar la calidad real del producto.

La OCU lo tiene claro: la clave para ahorrar sin renunciar al sabor en estas fiestas navideñas es comprar jamón ibérico en pieza entera, si vas a consumir cantidades medianas o grandes, y pedir que lo corten a cuchillo y lo envasen al vacío. Este truco no solo reduce el coste por kilo comestible, sino que evita pagar de más por manipulación, envasado y conveniencia.

Así, disfrutar del jamón en Navidad puede ser tan festivo como inteligente. Y este año, con los precios en alza, apostar por una compra bien pensada puede marcar la diferencia en tu bolsillo.