Los operadores móviles virtuales siguen ganando terreno a las grandes telecos, que asumen en solitario el despliegue y mantenimiento de la red

Los operadores móviles virtuales siguen ganando terreno a los gigantes de las telecomunicaciones. Junio registró un total de 514.881 portabilidades de líneas móviles, lo que supuso un 2,2% menos que en junio de 2022, con las grandes telecos con saldo negativo en favor de los operadores móviles virtuales (OMV). Así se desprende de los datos publicados este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que reflejan que el conjunto de los OMV registraron un saldo neto de portabilidad positivo, mientras que Vodafone, Orange, Movistar y MásMóvil exportaron más números de los que recibieron de otros operadores. No obstante, la cuota de mercado para los tres grandes operadores fue del 71,3%.

Los OMV son compañías de telefonía móvil que no tienen ninguna concesión de espectro de frecuencia. Por lo tanto, al no tener su propia red se la alquilan a otras operadoras que se encargan de desplegar y mantener esta infraestructura. Al no tener que destinar una parte de sus ingresos al mantenimiento de la red, los OMV pueden ofrecer precios mucho más competitivos que las operadoras tradicionales, así como ofertas más flexibles. Además, la mayoría de estas compañías no suelen tener tiendas físicas, lo que supone también un gran ahorro que contribuye a su ventaja competitiva.

Las grandes telecos (Telefónica, Orange y Vodafone) vienen reclamando que las grandes tecnológicas como Google, Meta o Netflix paguen también para financiar la infraestructura de redes, ya que seis grandes compañías de internet concentran un 60% del tráfico de datos de las redes y no pagan nada por la infraestructura. En concreto, el sector telco ha invertido 3.600 millones de euros en redes fijas y móviles en los últimos 10 años y prevé un gran aumento del tráfico en los próximos años.

Durante el mes de junio, las líneas de telefonía móvil sumaron 241.764 hasta llegar a los 58,5 millones (un 3,3% más que hace un año). Por su parte, las líneas móviles de voz con banda ancha cerraron el mes de junio con un total de 50,7 millones de líneas, un 2,2% más que en el mismo mes de 2022. Del total, el 72,6% se concentró en Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).

Asimismo, la banda ancha fija ganó 31.481 líneas durante el mes de junio y continuó por encima de los 17 millones en total. Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzaron los 14,3 millones, es decir, 79.570 líneas más que en el mes anterior y 1,1 millón más que en junio de 2022. El 36,3% del total de líneas FTTH pertenecen a Movistar, que cuenta con un parque de 5,2 millones de líneas. De esta manera, el 74,6% del total de líneas de banda ancha se concentraron en Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).

Por otro lado, en junio se perdieron 29.502 líneas fijas. El mes cerró con un total de 17,9 millones de líneas. Se portaron 126.855 números fijos, un 10,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Finalmente, el mes finalizó con 1.952.382 líneas de NEBA local. Así, el servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre) acumula 882.153 líneas, de las cuales 858.995 son de fibra.