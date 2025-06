El Parlamento Europeo ratifica que el cobro del equipaje de mano es ilegal y complica la reforma del reglamento que lo respalda

La batalla por el cobro del equipaje de mano en vuelos comerciales ha desatado un pulso político e institucional en el seno de la Unión Europea. Mientras el Parlamento Europeo ha reafirmado este martes su rechazo a esta práctica considerada "abusiva", los Estados miembros, a través del Consejo de Transporte de la UE, se posicionaron a inicios de mes a favor de reformar el reglamento sobre derechos de los pasajeros aéreos para autorizar el cobro de la maleta de mano.

Este martes, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo votó con una abrumadora mayoría (38 votos a favor de 42) en contra de legalizar el cobro por el equipaje de mano en cabina. La decisión ratifica la postura del Europarlamento de que esta práctica es ilegal, dándole la razón al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España, que impuso recientemente sanciones por 179 millones de euros a cinco aerolíneas -Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea— por considerar que cobraban de forma indebida por el equipaje de cabina y otras prácticas abusivas.

La votación, además, supone un revés importante para una propuesta legislativa aprobada por el Consejo de la UE el 5 de junio. La propuesta de reforma del reglamento, impulsada por la presidencia polaca del Consejo, abre la puerta a que las aerolíneas cobren por las maletas de mano que se colocan en el compartimento superior del avión, mientras introduce un nuevo concepto de “equipaje de mano gratuito”, limitado al que puede ir bajo el asiento. Asimismo, abre la puerta a elevar el tiempo de retraso de vuelo que da derecho a indemnización.

Aunque el Consejo de la UE ha dado su visto bueno, la propuesta de reforma del reglamento aún debe pasar por el filtro del Parlamento Europeo, donde necesitará una mayoría absoluta (al menos 361 eurodiputados) para ser adoptado. La reciente votación en la Comisión de Transportes augura un camino difícil para la propuesta, especialmente si se mantiene la postura firme del Parlamento en defensa de los derechos de los pasajeros.

En declaraciones a los medios, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha celebrado la decisión del Parlamento Europeo: "Es una gran noticia y estoy convencido de que esta batalla la vamos a ganar quienes estamos del lado de la ciudadanía y de sus derechos y no de los intereses y los beneficios de un puñado de grandísimas multinacionales".

Bustinduy ha recordado que el Consejo Europeo adoptó el pasado 5 de junio una reforma del reglamento de derechos de los pasajeros, en su opinión, "absolutamente lesiva para los derechos de los pasajeros en Europa y, que entre otras cosas, legaliza prácticas que son ilegales como cobrar por el equipaje de mano o por sentarse al lado de niños y niñas en un avión".

Por ello, el titular de Consumo ha celebrado que "en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo se ha votado por práctica unanimidad, 38 votos de los 42 que componen la Comisión, ratificando lo que ya era una postura del Parlamento Europeo y lo que es la situación legal a día de hoy en Europa, que es que es ilegal cobrar por la maleta de mano".

Bustinduy ha destacado que el Ministerio de Consumo sancionó con 179 millones de euros a cinco aerolíneas por cobrar el equipaje de mano y les prohibió seguir haciéndolo. No obstante, la medida aún no es aplicable, hasta que no haya una resolución del recurso presentado por las aerolíneas afectadas. "Ante la iniciativa del lobby de las aerolíneas, de utilizar el Consejo Europeo, que de manera bochornosa se plegó a sus intereses, lesionando los derechos de los consumidores, hoy el Parlamento Europeo, donde reside la soberanía popular de la Unión, ha votado para ratificar la posición del Ministerio de Consumo y del Gobierno de España, que es que es ilegal cobrar por las maletas de mano", ha reiterado.