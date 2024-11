La patronal catalana Foment denuncia el "infierno fiscal" para empresas y hogares que presentará el Gobierno

Los empresarios catalanes reclaman poner fin a la escalada fiscal que quiere imponer el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, y exigen que se eliminen de inmediato las cargas impositivas anunciadas a socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario) y mutuas de salud privada. La patronal Foment del Treball ha denunciado el "infierno fiscal" con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende "someter a la economía española".

La patronal catalana ha pedido a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados que se pronuncien en contra de esta medida y deroguen la exención fiscal de los seguros sanitarios, la subida de la tributación de las socimis, la imposición a los pisos turísticos el tipo máximo de IVA y que se vuelva a elevar la carga fiscal sobre rentas del capital superiores a 300.000 euros hasta el 30%. Todas estas medidas se incorporarán al proyecto de ley en tramitación para establecer una tributación mínima del 15% a las grandes multinacionales en el Impuesto de Sociedades, por lo que exigen que sean retiradas.

Por ello, Foment del Treball reclamó "a las fuerzas políticas que defienden propuestas a favor de la economía productiva, como por ejemplo Junts y el PNV, pero también a otras, que no den apoyo a estas propuestas en la próxima votación en el Congreso de los Diputados".

Respecto a las mutuas de salud, la patronal catalana advierte de que "derogar la exención fiscal" de los seguros sanitarios producirá un "efecto rebote por el que se colapsaría el sistema público de Sanidad", ya que muchos usuarios de estos servicios no podrían afrontar un gasto superior al sobreesfuerzo que ya hacen y saldrían de la sanidad privada para solicitar servicios de inmediato en la sanidad pública, con el consiguiente incremento exponencial del gasto sanitario en las finanzas públicas, que estarían más tensionadas de lo que ya están.

En lo que se refiere a las socimis, Foment alerta de que "hay inversiones muy importantes de grupos españoles que corren peligro, no sólo de no hacerse en nuestro país", sino de realizarse en el extranjero. La eliminación del régimen fiscal de las socimis que proponen PSOE y Sumar supondría que estas sociedades perderían la exención fiscal y pasarían a tributar por el Impuesto de Sociedades un 25%, lo que reduciría su generación de caja y capacidad de pago de dividendos. En la actualidad, España es el país con mayor número de socimis, con un total de 123 -en lo que va de año se han producido 14 salidas a bolsa-, según datos de la patronal Asocimi, con una capitalización bursátil conjunta a cierre de 2023 de 22.894 millones. Sus inversiones deben estar centradas en bienes inmuebles de naturaleza urbana (garajes, locales comerciales, edificios, viviendas...) para arrendarlos posteriormente, aunque en la mayoría de las grandes socimis en España se centra en el sector terciario y no en el residencial.

"Se trata de dos medidas nefastas que lastrarían la competitividad y la productividad de la economía española", concluye la patronal catalana. De momento, tanto Junts como PNV ya han asegurado que no apoyarán esas medidas, por lo que su tramitación queda en el aire.