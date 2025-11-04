Acceso

La patronal de la construcción y los sindicatos pactan una subida salarial del 3,9% para 2025 y del 3% para 2026

El sector atraviesa una importante crisis de falta de trabajadores

Roberto L. Vargas
La patronal de la construcción y los sindicatos han llegado a un acuerdo para mejorar los salarios del sector este año y el próximo. Concretamente, la subida será del 3,9% en 2025 y del 3% en 2026, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes próximas a la negociación.

A estas subidas se suma una aportación adicional del 0,5% para el plan de pensiones este ejercicio y del 0,25% para el que viene, según han especificado las mismas fuentes.

El sector de la construcción atraviesa una importante crisis de personal a pesar de que desde el mismo se insiste en que ofrece buenas condiciones salariales.

