La patronal del gran consumo alerta de los aranceles de Trump: "Lo va sufrir el productor, pero también el consumidor"

El sector del gran consumo ha alertado de que la posibilidad de que se impongan aranceles a productos agroalimentarios por parte de la Administración de Donald Trump "no es una buena idea" y menos en un entorno de "gran incertidumbre" como el actual. "Veremos en qué se concreta, pero lo cierto es que poner aranceles no es una buena idea. Pensamos que lo va sufrir el productor, pero también el consumidor", ha asegurado el presidente de Aecoc, Ignacio González, tras la entrega de los Premios Académicos y de Periodismo de Aecoc.

González ha señalado que en el caso del sector agroalimentario la "suerte" es que tiene un "músculo exportador bestial". "Ya hemos vivido con aranceles y hemos sobrevivido, así que yo creo que sobreviviremos, pero no es una buena noticia y no es algo que nos guste", ha reiterado.

Respecto a cómo prevé que sea el consumo a lo largo de este año, González confía en que la "inflacióndurante este año mantenga ese tono de moderación", por lo que espera un crecimiento "positivo" del consumo. "El consumo está fuerte y el año ha empezado bien, pero siempre digo que depende de lo que pase por ahí fuera y que la geopolítica nos respete y todas estas cosas que están pasando, pero somos razonablemente optimistas", ha asegurado el presidente de la patronal del gran consumo.

Un plan nacional para luchar contra el absentismo

Por otro lado, el presidente de Aecoc ha reiterado la importancia del problema que hay con el absentismo y concretamente del "ausentismo", la gente que "no viene y no da ninguna explicación". "Ha crecido de manera muy sustancial. Hace unos meses hablábamos del 7%, y hay empresas del sector con la que hablo que ya rondan entre el 10% y el 12% y no hacemos nada", ha lamentado.

"Esto es un misil a la competitividad de las empresas. España se merece un plan para atacar este tema que ponga de acuerdo a la Administración, a los sindicatos y a las empresas, porque es un problema nacional. Hay que atacar el tema de raíz, pero no vemos ningún proyecto serio para atacarlo", ha reiterado.

Por último y respecto a la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se rebaja el IVA a los panes especiales del 10% al 4%, se ha congratulado por esta decisión. "No hay ninguna duda de que bajar el IVA ha ayudado al consumidor a pasar la crisis mejor y a que la inflación de los alimentos se haya moderado", ha señalado. "Todos los temas que sean liberar impuestos para ayudar a las que más lo necesitan, no solamente no estamos en contra, sino que lo apoyamos de forma ciega", ha recalcado.

Por otro lado, respecto a los primeros pasos que está dando la nueva Comisión Europea, el presidente de Aecoc ha asegurado que lo ven "positivo", tanto la "hoja de ruta" presentada la semana pasada por el comisario europeo de Agricultura, como la brújula de la competitividad, presentada ayer en Bruselas. "Lo vemos de forma muy positiva. Creo que va a liberar recursos para la inversión, va a ahorrar costes administrativos, y eliminar mucha burocracia", ha indicado.