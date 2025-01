El absentismo laboral supera en 2024 los máximos alcanzados durante el covid

El absentismo laboral alcanzó en 2024 un punto crítico: superó los máximos históricos de la pandemia, cuando los contagios por covid dejaron miles de puestos de trabajo vacíos. La tasa media de absentismo en 2024, a falta de los datos del cuarto trimestre, se sitúa en el 7,2%, por encima del 7,1% alcanzado en 2020, año del estallido de la pandemia. Este preocupante incremento de las ausencias se registra en un contexto de aparente normalidad sanitaria que esconde una merma de la salud de los trabajadores, largas listas de espera en el sistema sanitario público, ineficiencias burocráticas en los procesos de incapacidad temporal y un mal uso de estas prestaciones.

Aunque aún quedan por conocerse los datos del cuarto trimestre del año pasado, la evolución del resto del año hace prever que si en 2024 el absentismo no acaba superando el récord de 2020, al menos lo igualará. En concreto, en el primer trimestre del año pasado la tasa de absentismo ascendió al 7,3%, para luego moderarse al 6,9% en el segundo trimestre y escalar hasta el 7,5% en el tercer trimestre (0,5 puntos por encima en relación con el mismo periodo de 2023).

La tasa de absentismo se calcula dividiendo las horas no trabajadas por motivos ocasionales (incapacidad temporal y otras causas) entre las horas pactadas efectivas. Si se opta por calcularla mediante el número de personas que faltan diariamente al trabajo, la tasa del tercer trimestre supone que un total de 1,18 millones de trabajadores por cuenta ajena se ausentaron de media cada día entre julio y septiembre de 2024.

La mayor parte de las faltas al trabajo se deben al absentismo por cuestiones de salud, pues del 7,5% total, 5,8 puntos se deben a incapacidad temporal (IT). Este dato supone un aumento de tres décimas tanto si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior como si lo hacemos con el segundo trimestre de 2024. El resto de ausencias se deben a las horas no trabajadas por maternidad y adopción, por permisos remunerados, por huelga y también por faltas injustificadas, que, no obstante, son minoritarias.

Tasa de absentismo y distribución por sectores T. Nieto LA RAZÓN

El absentismo laboral siempre se ha situado desde el año 2000, cuando empezó la serie histórica de Adecco, hasta 2019 por debajo del 6%. En concreto, en el año previo a la pandemia la tasa anual de absentismo fue del 5,5%, la más alta de la serie hasta el momento aunque no excesivamente alejada del valor más bajo, 3,7%, registrado en el año 2000. Sin embargo, tras el pico del 7,1% registrado en pandemia, el problema del absentismo pasó de ser coyuntural a estructural. En 2021, España registró una tasa de ausencias al trabajo del 6,6%, que se elevó al 6,8% en 2022 y se mantuvo estable en ese porcentaje durante 2023. 2024 cerrará con una tasa aún mayor que, como mínimo, se equiparará al máximo que ocasionó el covid.

Por territorios, el País Vasco continúa siendo la comunidad autónoma con la tasa de absentismo más alta, del 9,8% en el tercer trimestre, tras dispararse en 2,2 puntos con respecto al segundo trimestre de 2024 y subir en 0,1 puntos en comparativa interanual. Le siguen Navarra (8,9%) y la Región de Murcia (8,4%). En cambio, las menores tasas de absentismo se encuentran en Islas Baleares, con un 4,7%; Canarias, con un 6,6% y Andalucía, con un 6,7%.

Por sectores, la industria aumenta su tasa de absentismo hasta el 8,3% (+0,5 puntos interanuales), seguida de los servicios, que crece hasta el 7,5% (+0,4 interanuales), y la construcción, con un 6,2% (+0,6). En cuanto a actividades concretas, la sanidad es la más afectada por el absentismo (12,2%), seguida de la fabricación de vehículos (12,1%) y las actividades postales y de correos (11,7%), mientras que los servicios de empleo se anotan la cifra más reducida (2,8%). También en el top 3 de las actividades con menor absentismo se encuentran los trabajos vinculados al cine, vídeo y programas (3,3%) y los empleos del sector inmobiliario (3,6%).

Por otro lado, Adecco realizó también un análisis sobre los datos de siniestralidad laboral y explica que la incidencia se situó en 218 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo en el tercer trimestre de 2024, tras subir un 1% intertrimestral y bajar un 3% interanual, y en 34 por cada 100.000 in itinere, después de descender en dos puntos porcentuales tanto a escala interanual como intertrimestral. Al observar el número de accidentes, estos se situaron en 138.944 en jornada de trabajo y 21.741 in itinere, sin grandes cambios ni intertrimestrales ni interanuales. Los accidentes mortales en jornada de trabajo apenas representaron el 0,1% del total del tercer trimestre, pero supusieron 167 accidentes, con un aumento del 6% respecto al segundo trimestre de 2024 y del 8% respecto al tercer trimestre de 2023.

La incidencia de accidentes más alta en jornada de trabajo es para los más jóvenes (16-19 años) tanto en el caso de los varones con 596 (un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado) como en el de las mujeres con 328 (un 2% interanual más). La incidencia más alta in itinere es de nuevo para las mujeres de 16 a 19 años con 91 siniestros, que se reducen un 20% interanual, y los varones de este tramo de edad con 108 (-1% interanual). Las comunidades más afectadas por la siniestralidad laboral son Islas Baleares con una incidencia de 394, Navarra con una incidencia de 287 y Castilla-La Mancha con 277. En contraposición, los niveles más bajos se localizan en la Comunidad de Madrid con 161, seguida en esta ocasión por Cataluña con 200.