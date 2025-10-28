La petrolera lusa Galp gana 941 millones hasta septiembre

La petrolera portuguesa Galp obtuvo un beneficio neto atribuido de 941 millones de euros hasta septiembre, un 6,4% menos que el registrado durante los nueve primeros meses del año anterior, según informó ayer la empresa. La facturación se quedó en los 14.931 millones de euros, un 9% por debajo de la cantidad recabada doce meses atrás, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo en un 20,5%, hasta los 2.232 millones de euros.

Desglosado por segmentos, el área de «upstream» se anotó un Ebitda de 1.252 millones de euros y la división industrial y de «midstream» generó 671 millones de euros. Además, la unidad comercial brindó 297 millones de euros y la de renovables 17 millones de euros. Otros conceptos menores detrajeron 5 millones de euros.

Galp incurrió en un sumatorio de gastos por costes de inventarios, materiales o de personal, entre otros, que ascendió a 13.032 millones de euros, un 9,3% menos. Ya solo en el tercer trimestre, las ganancias netas de la multinacional fueron de 264 millones de euros y los ingresos de 5.098 millones de euros, un 1,9% y un 9,1% menos, respectivamente.

La deuda neta de la compañía lusa al cierre de septiembre fue de 1.170 millones de euros frente a los 1.471 millones de euros previos. Esto se tradujo en una bajada interanual del pasivo del 20,5%.