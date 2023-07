Los pilotos y tripulantes de Air Europa Express firmarán sus primeros convenios colectivos

Sindicatos y dirección están a punto de llevar la paz social a Air Europa Express. Según informan fuentes de la representación de los trabajadores, ambas partes han alcanzado un acuerdo para rubricar los primeros convenios colectivos tanto de los pilotos como de los tripulantes de cabina (TCP). Si nada se tuerce a última hora, ambos convenios se firmarán la semana que viene, según añaden estas fuentes.

En el caso de los tripulantes de cabina, es "uno de los mejores convenios firmados en las aerolíneas de bajo coste en España", según aseguran. Además de mejoras salariales que llegan a alcanzar en muchos casos los 600 euros mensuales de aumento, el acuerdo incluye medidas de conciliación para los tripulantes de cabina que, añaden estas mismas fuentes, son "pioneras en adaptaciones y reducciones de la jornada laboral de manera voluntaria, que se suman al acuerdo alcanzado de las reducciones de jornada por guarda legal, cuyo sistema es prácticamente a la carta, siendo la primera aerolínea española con dichos derechos a elección del trabajador".

Al límite del paro

El convenio de los TCP se ha alcanzado cuando hace apenas unas semanas, a comienzos de abril, todo parecía presagiar que el colectivo iría a la huelga. A finales de abril, los representantes de los trabajadores daban por hecho que habría movilizaciones este verano puesto que consideraban que la compañía estaba muy lejos de atender sus reivindicaciones en las conversaciones que estaban manteniendo.

La situación, como reconocen fuentes conocedoras de la negoción, cambió a mediados de ese mismo mes de abril, cuando el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) convocó paros en este colectivo en Air Europa para los días 1, 2, 4 y 5 de mayo, amenazando con extenderlos incluso al verano. Esta convocatoria, cuyo último día de protestas fue, de momento, ayer domingo, propició que la empresa se mostrase más receptiva y sensible a las reivindicaciones en el seno de Air Europa Express ante el temor de que prácticamente todos los colectivos del grupo pudieran celebrar manifestaciones de cara a la temporada estival, la más importante para las aerolíneas.

En el caso de los pilotos de Air Europa Express, los afiliados al Sepla ratificaron el viernes con más de un 72% el preacuerdo sobre el primer convenio colectivo estatutario de la aerolínea. El acuerdo regirá las relaciones laborales entre ambas partes por primera vez desde que la compañía comenzó sus operaciones hace siente años. Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Ahora, tras cerrar los acuerdos en Air Europa Express, el grupo está pendiente de alcanzar un acuerdo con los pilotos de Air Europa que acabe con sus protestar para alcanzar así una paz social definitiva que la dirección de la empresas considera clave para recuperarse de la delicada situación económica que todavía tiene y que le propició la pandemia del coronavirus. En todo caso, no parece que este acuerdo esté cercano. El sábado, Sepla aseguró que el "reiterado inmovilismo" de la dirección de Air Europa habría frustrado la intermediación propuesta por el Ministerio de Trabajo para desbloquear el conflicto laboral, en los encuentros sucedidos este miércoles 28 y jueves 29 de junio el miércoles y el jueves pasado en la Dirección General del Ministerio de Trabajo. Según el sindicado, los directivos de Air Europa habrían exigido que, para continuar negociando, los pilotos no pudieran ejercer el derecho legítimo a la huelga hasta el 30 de septiembre y aceleraran la negociación del V Convenio Colectivo a cambio de no reconocer ninguna de las reivindicaciones justas del colectivo.