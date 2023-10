Piso compartido: ¿pueden echarme?

Vivir en un piso compartido es la realidad de cada vez más ciudadanos en nuestro país ante la imposibilidad de alquilar una vivienda en solitario por la precariedad laboral y el elevado precio de la vivienda en alquiler. Tanto es así, que cuatro de cada diez españoles comparte piso al no poder pagar un alquiler a solas, según un análisis del portal inmobiliario Fotocasa.

No obstante, aunque esta sea la única alternativa que le queda a muchas personas para encontrar un lugar donde vivir sin gastar gran parte de su salario en una casa, compartir piso no siempre es una tarea sencilla. Por ello, si se tienen problemas los compañeros de piso, ¿es posible echarlos?

En el caso de que el inquilino incumpla el contrato de alquiler sí que será posible echarlo del piso compartido. No obstante, "no es obligatorio disponer de un contrato de alquiler para alquilar una habitación, por lo que demostrar un incumplimiento de éste no siempre será posible", explican desde el portal inmobiliario Fotocasa.

Ante este escenario, el Código Civil establece que bastará con un pacto expreso entre las partes, las cuáles decidirán las condiciones del alquiler, el precio o incluso la duración del mismo, entre otras cuestiones. Además, tanto el inquilino como el casero podrán desestimar el contrato cuando lo consideren. No obstante, antes de que llegue el momento de la disolución, se deberá comprobar el tipo de contrato que hemos suscrito.

Alquilar una habitación dentro de una vivienda

Que echen al inquilino del piso compartido dependerá del casero, ya que tendrá derecho a hacerlo si este no ha pagado la renta, no ha respetado las normas de convivencia o, en definitiva, si ha incumplido alguno de los aspectos pactados en el contrato. Por tanto, ante este escenario se tendrá que abandonar el piso, ya que sino, el propietario podría interponer una demanda de desahucio.

Alquilar un piso con varias personas y todas aparecen en el contrato

En esta situación, será también decisión del casero si echa al inquilino de la vivienda o no. Sin embargo, esta disolución será más complicada al aparecer todas las personas en el contrato, ya que será responsabilidad común cumplir lo que se establece en el contrato de alquiler.

"Si eres arrendatario de una vivienda compartida, los derechos y obligaciones son comunes para todos los arrendatarios. En caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento, se instará la resolución del contrato de arrendamiento frente a todos los arrendatarios", asegura la responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Miriam Nasser.

Alquilar un piso con varias personas y no todas aparecen en el contrato

A pesar de que no todos los inquilinos aparezcan en el contrato de alquiler, el casero podrá echar a aquellos que incumplan lo pactado en el documento firmado por todas las partes. "También podrá poner fin al contrato de alquiler en su totalidad, lo que también nos afectará, aunque no aparezcamos en él", explica el portal inmobiliario.