La Policía alerta: si le llega un SMS de devolución de la declaración de la Renta, cuidado, podría ser una estafa

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 ya ha comenzado. Desde este martes 11 de abril hasta el 30 de junio los contribuyentes deberán presentar sus declaraciones de IRPF y Patrimonio a través de internet, vía telefónica o presencial para saldar sus cuentas con Hacienda. A pesar de que muchos realizan la declaración de la Renta año tras año, no es de extrañar que en cada ejercicio vuelvan a surgir numerosas dudas debido a las novedades fiscales que se van implementando. Esta confusión es aprovechada por los ciberdelincuentes, ya que en estos meses llevan a cabo sus fechorías, intentando hacerse con la información personal o incluso el dinero de aquellos contribuyentes más vulnerables.

En este contexto, la Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales de una nueva campaña de smishing donde se están enviando SMS fraudulentos que suplantan la identidad de la Agencia Tributaria en plena campaña de la declaración de la Renta. El mensaje de texto dice lo siguiente: "Te califico para un reembolso de impuestos, Con importe de "244,79". Encuentre su formulario en el sitio web [URL fraudulenta]". Uno de los signos que puede hacer saltar las alarmas de los que reciban este SMS es que el mensaje contiene faltas ortográficas.

Ante esta estafa, desde la Policía Nacional han advertido que tras el comienzo de la campaña de la Renta 2022 nos puede llegar "algún mensaje fraudulento", por lo que recomiendan que se acuda a la web oficial para evitar caer en la trampa de los estafadores.

No obstante, esta no es la primera vez que los ciberdelincuentes utilizan la identidad de la Agencia Tributaria para robar datos personales o bancarios, sino que este organismo ha estado varias veces bajo el punto de mira de los estafadores. A principios de marzo, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) detectaba una campaña de smishing suplantando a esta entidad pública, en la que los delincuentes enviaban mensajes de texto donde se le indicaba a la víctima que no se había podido llevar a cabo la concesión de la ayuda de 200 euros que estaba ofreciendo el Gobierno.

Recomendaciones Agencia Tributaria

Por tanto, dado que este es un escenario que se da con frecuencia, desde la propia Agencia Tributaria hacen una serie de recomendaciones para evitar que los usuarios "piquen" en estos correos o SMS fraudulentos:

No abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no se hayan solicitado, eliminándolos directamente.

No contestar en ningún caso a estos mensajes.

Precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos.

Precaución al descargar ficheros adjuntos de correos aunque sean de contactos conocidos.

Además la Agencia Tributaria insiste en que "nunca solicita por correo electrónico o SMS información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos".