Ayuda 200 euros: ¿La Agencia Tributaria le dice que no la ha podido tramitar? Cuidado, es una estafa

Recibir una ayuda económica puede ser un gran salvavidas para aquellas familias a las que la larga lista de gastos no deja de ahogarlas mes a mes. La subida generalizada de precios en los carburantes, la cesta de al compra e incluso la energía, entre otros, ha encarecido la vida de millones de ciudadanos, los cuales no dudan en solicitar aquellas subvenciones otorgadas por el Gobierno para que les den un respiro. El cheque de 200 euros para alimentos se puso en marcha para apoyar a las familias más vulnerables en un contexto de inflación y en menos de 48 horas más de 800.000 personas solicitaron esta ayuda. Esta subvención no solo captó la atención de los más necesitados, sino también la de los ciberdelincuentes, que han aprovechado el aluvión de solicitudes y la desesperación de los más vulnerables para robar sus datos personales y bancarios.

Así, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha detectado una nueva campaña de smishing, que consiste en el envío de SMS fraudulentos suplantando a la entidad pública de la Agencia Tributaria. En estos mensajes, se le indica a la víctima que no se ha podido llevar a cabo la concesión de la ayuda de 200 euros que actualmente está ofreciendo el Gobierno.

"El objetivo de este fraude es robar los datos personales y bancarios al usuario, por medio de una página web con un formulario al que se redirige a través de un enlace que contiene mensaje", aseguran desde la OSI.

Los SMS que envían los ciberdelincuentes contienen errores ortográficos y gramaticales, lo que puede hacer sospechar a sus receptores del mismo. El mensaje de texto enviado dice lo siguiente: "Agencia Tributaria notificaciones: no hemos podido tramitar la ayuda de 200 euros a tu cuenta bancaria. Debido a la falta de información de pago, actualice desde aquí: [URL fraudulenta]"

Cuando se pulsa en el enlace adjunto, a la víctima se la redirige a una web fraudulenta donde le solicitan rellenar u formulario con sus datos personales (nombre, número de teléfono, dirección y código postal), así como bancarios (número de tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad y el PIN de dicha tarjeta).

Tras completar el formulario y pulsar el botón "Continuar", se pedirá a la víctima que introduzca un código SMS que recibirá al número de teléfono aportado, para así completar el reembolso.

Tras introducir dicho código, redirigirá a la víctima a la página oficial de la Agencia Tributaria. "Este tipo de redirección se suele realizar por parte los ciberdelincuentes para desorientar a la víctima y que crea que ha realizado un proceso normal y oficial, pero ya estarán en posesión de nuestros datos", sentencian desde la OSI.

Pasos a seguir si ha sido víctima del fraude

En el caso de que una persona haya recibido este SMS y haya caído en la trampa de los ciberdelincuentes facilitando su información personal y bancaria, la OSI recomienda que se lleven a cabo los siguientes pasos: