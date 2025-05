El precio de los fosfatos marroquíes se fijará por los contratos a largo plazo

Platts, un rastreador de precios de materias primas globales y subsidiaria de S&P Global Commodity Insights, ha anunciado un cambio en la forma en que informa del precio de la roca de fosfato marroquí. Este cambio entrará en vigor el próximo 3 de julio, según un comunicado de prensa de la entidad.

Hasta ahora, Platts ha fijado los precios basándose tanto en contratos a largo plazo como en ventas únicas. Sin embargo, con la nueva metodología, solo se tendrán en cuenta los precios de los contratos trimestrales celebrados entre OCP, la empresa pública marroquí, y sus clientes internacionales. Las transacciones puntuales o de corto plazo ya no aparecerán en la evaluación.

Esta iniciativa pretende "reflejar mejor las características del mercado de roca fosfórica en Marruecos", explicó Platts.

En Marruecos, OCP tiene el monopolio de la roca fosfórica, de conformidad con la legislación nacional, que le otorga derechos exclusivos para extraer, procesar y vender fosfato. La empresa normalmente celebra contratos de suministro de tres meses.

Debido a esta estructura centralizada, Platts considera más relevante centrarse únicamente en los precios oficiales de los contratos, validados directamente por OCP y sus compradores. La empresa dejará de publicar estimaciones o análisis editoriales, limitándose a cifras confirmadas.

Como parte de esta reforma, el precio de evaluación pasará a denominarse Fosfato de Roca FOB Marruecos indica que el precio incluye el transporte hasta el puerto marroquí, pero no los gastos de envío al destino final del comprador, concluye el comunicado.