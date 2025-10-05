Precio de la luz hoy, domingo 5 de octubre, por horas: el mejor día de la semana para cocinar

Desplome del precio medio del megavatio hora para este domingo 5 de octubre de 2025. El MWh está ahora en 24,31 euros de media para este domingo, lo que supone una sustanciosa rebaja con respecto a los días previos, en los que el valor del mercado mayorista estuvo superando los 50 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 5 de octubre?

Como es habitual, el precio de la luz mayorista vivirá un reputen cuando caiga el sol, entre las 21:00 y las 22:00 será el peor momento para encender los electrodomésticos de alto consumo ya que será en ese ratito cuando el precio del MWh supere los 80 euros.

Sin embargo, el resto de la jornada será un día estupendo para cocinar para toda la semana o para hacer la colada. Podrás encender el horno y el electrodomésticos sin preocuparte demasiado, ya que habrá un espectro entre las 10:00 y las 18:00 horas en el que el megavatio hora tendrá un precio mayorista negativo.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 5 de octubre