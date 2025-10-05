Nuevo préstamo verde de Iberdrola con el BEI

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para formalizar una financiación verde de 25,9 millones de euros destinada a la construcción del parque eólico de Gatza, situado en el centro de Grecia. Una vez operativo, este proyecto elevará la potencia instalada de Iberdrola en Grecia a 443,5 MW –más 20 MW en Chipre–, consolidando su posición en el mercado renovable local y contribuyendo a los objetivos europeos de descarbonización, seguridad energética y transición hacia un modelo más sostenible.

El proyecto de Gatza representa un nuevo avance en la estrategia de crecimiento de Iberdrola en el Mediterráneo, donde la compañía combina inversiones en generación renovable con una presencia consolidada en mercados estratégicos. La ubicación del parque permitirá aprovechar recursos eólicos estables, contribuyendo a incrementar la producción renovable en la red eléctrica griega y a diversificar la matriz energética del país. Además, esta instalación favorecerá el desarrollo económico de la región, tanto por la creación de actividad local durante su construcción como por su impacto positivo en la cadena de suministro.

Con esta operación, la compañía supera los 1.400 millones de euros en préstamos verdes recibidos del BEI en el último año para distintos proyectos estratégicos. Esta colaboración sostenida refuerza el papel del BEI como socio financiero clave para Iberdrola y permite acelerar la expansión internacional del grupo en el desarrollo de infraestructuras limpias y redes modernas.

Desde septiembre de 2024, Iberdrola ha firmado créditos por 750 millones de euros para redes inteligentes en España y 300 millones en Brasil a través de Neoenergía. En renovables, ha obtenido 100 millones en Italia y 25,9 millones en Grecia, además de 108 millones para almacenamiento en España. En innovación, el BEI ha concedido 120 millones para impulsar proyectos de I+D+i en redes, generación limpia y digitalización.

Estas operaciones fortalecen el liderazgo de Iberdrola como uno de los principales impulsores de la transición energética en Europa y América Latina. La alianza con el BEI contribuye al despliegue de proyectos que impulsan la sostenibilidad, fomentan la modernización de las infraestructuras eléctricas y apoyan el desarrollo económico en los países donde opera. Asimismo, estos acuerdos de financiación permiten avanzar de manera más decidida hacia un sistema energético descarbonizado, promoviendo inversiones a largo plazo y el desarrollo de tecnologías limpias que refuercen la seguridad del suministro.