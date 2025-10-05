Acceso

Cómo conocer tu número de la Seguridad Social: así puedes saberlo

En ciertas comunidades autónomas puede aparecer en la tarjeta sanitaria o en algunas recetas médicas

La sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla
La sede de la Tesorería General de la Seguridad Social en Sevilla
Guillermo Sebastià
El número de la Seguridad Social en España, también conocido como NUSS o NAF, es la clave que identifica a cada persona dentro del sistema público de Seguridad Social. Este número es imprescindible para realizar trámites como altas y bajas laborales, solicitar prestaciones o subsidios, consultar tu vida laboral y tus cotizaciones, e incluso acceder a ciertos servicios de salud.

Hoy en día, la manera más directa de conocer tu número de la Seguridad Social es a través del portal Import@ss, la sede electrónica oficial de la Seguridad Social. Desde tu área personal, identificándote con certificado digital, Cl@ve o incluso mediante un código enviado por SMS, podrás consultar tu número de afiliación y descargar un certificado oficial que lo acredita.

Si prefieres o necesitas consultar tu número de forma tradicional, también puedes encontrarlo en documentos oficiales que ya tengas en tu poder. Tu nómina o contrato de trabajo, informes de vida laboral, resoluciones de prestaciones o incluso algunos documentos de la mutua pueden contener tu NUSS. Incluso en ciertas comunidades autónomas puede aparecer en la tarjeta sanitaria o en algunas recetas médicas, aunque esto varía según la región.

Para aquellas personas que aún no tienen un número asignado, la Seguridad Social permite solicitarlo a través del modelo TA.1, que sirve para tramitar la afiliación y asignación del número. Este trámite se puede hacer de manera presencial en la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) más cercana, presentando el formulario y tu documento de identidad, o de forma telemática a través del portal Import@ss, siempre que dispongas de certificado digital o acceso Cl@ve. Una vez presentada la solicitud, la resolución se notificará en un plazo máximo de 45 días.

Además, la Seguridad Social ofrece la app Importass, disponible para iOS y Android, que permite consultar el número de afiliación y otros datos relacionados con la vida laboral desde el móvil. Para acceder a esta aplicación es necesario identificarse con Cl@ve permanente o mediante un código que se recibe por SMS, asegurando así la seguridad de tus datos personales.

Es importante recordar que el número de la Seguridad Social es personal y no caduca; una vez asignado, te acompañará de por vida. Por esta razón, conviene guardarlo de manera segura y no compartirlo en redes o sitios no oficiales para evitar posibles fraudes. La Seguridad Social nunca solicitará información bancaria o personal por correo electrónico o mensaje de texto de manera no oficial, así que es fundamental estar atento a comunicaciones sospechosas.

