Salón Look mostrará las últimas tendencias en belleza y estética integral

Bajo el lema «Donde la belleza se encuentra con la innovación» regresa a Ifema Madrid la celebración de Salon Look Madrid, una nueva edición que aspira a consolidarse como el gran escaparate comercial internacional del sector. En esta cita se presentarán nuevos productos, soluciones innovadoras y tendencias del sector de la belleza integral.

Del 17 al 19 de octubre, los pabellones 12, 14 y 14.1 de Ifema Madrid acogerán a más de 200 marcas expositoras, tanto nacionales como internacionales, entre las que se incluyen compañías emergentes y empresas consolidadas del sector.

La cultura del bienestar en la sociedad española ha propiciado que de media se inviertan en cuidado personal 221,6 euros por persona al año, un 7,7% más con respecto al ejercicio anterior. Son datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, que a su vez, confirma el buen momento que vive la industria cosmética y del perfume, que en el último ejercicio alcanzó una facturación superior a los 11.200 millones de euros.

Con este contexto favorable, Salón Look 2025 se perfila como una edición de alto nivel, con un claro compromiso con el futuro del sector. El evento ofrecerá congresos y actividades centradas en el desarrollo profesional, la innovación y la formación continua en peluquería, estética y bienestar. Los contenidos se renuevan con una programación que incluye talleres prácticos, masterclasses y ponencias alineadas con las tendencias y tecnologías que marcan el día a día de los profesionales.

Actividades destacadas

La programación de esta edición viene cargada de grandes citas. Por un lado, se celebrará la 10ª edición de Nailympion Spain, el campeonato de uñas más prestigioso del panorama internacional. Este encuentro, punto de referencia para los profesionales del nail art, combina técnica, innovación y expresión artística en un entorno donde la creatividad es la gran protagonista. También tendrá lugar la VII Business Meeting, el congreso de referencia centrado en las mejores estrategias para dinamizar el negocio cosmético en el que voces expertas y líderes del mercado compartirán estrategias, tendencias y modelos de negocio que están marcando el futuro de la industria de la belleza. A esta cita se suma el XVII Congreso de Estética donde se presentarán las técnicas más vanguardistas que se llevan a cabo para el cuidado de la belleza profesional, con el patrocinio de Booksy, Thuya, Note y LP Nails.

La gran novedad de esta edición será el I Campeonato Internacional de Masaje, que incluirá demostraciones en vivo, terapias manuales y actividades enfocadas en el intercambio de conocimiento y el perfeccionamiento de habilidades entre profesionales masajistas, terapeutas y empresarios del sector.

Gracias a la colaboración de Anepe y Stanpa, el certamen contará con Business Meeting, un congreso clave en la dinamización del negocio de la industria de la belleza integral en la que se presentarán contenidos exclusivos sobre estrategias empresariales, tendencias del mercado y casos de éxito de la mano de reputados expertos del sector. La feria lanza además su Programa VIP dirigido a distribuidores estratégicos. Único en España, el programa pretende potenciar la colaboración entre los principales aliados del sector y facilitar los encuentros B2B de alto nivel, en el que voces expertas y líderes del mercado compartirán sus estrategias, tendencias y modelos de negocio que están abriendo nuevas oportunidades.

Otro de los pilares clave para la organización es el Programa de Compradores Internacionales, respaldado por ICEX y Stanpa, un apoyo institucional que refuerza la posición de Salon Look como plataforma de conexión directa entre el mercado nacional y los principales actores internacionales, impulsando así el crecimiento y la competitividad global del sector.

El Salón estrena un exclusivo programa VIP de distribuidores

El pabellón 14.1 acogerá la Pasarela Hair Look, el mismo espacio que habitualmente alberga los desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. El viernes 17 de octubre se celebrarán los Supernova Artero Awards, un concurso clave que se realiza entre estudiantes de academias, institutos y centros formativos , y durante la tarde del sábado día 18 tendrá lugar la XVII edición del Congreso de la Estética, que como novedad, acogerá la Noche de la Belleza, un acontecimiento inspirado en los grandes encuentros internacionales del mundo de la moda para inspirarse, conectar y establecer alianzas estratégicas.

Tendrá lugar el el I Campeonato Internacional de Masaje Ifema Madrid Ifema Madrid

El domingo por la mañana tendrá lugar el 10º aniversario de Effervescene, el espectáculo de peluquería en estado puro creado por Mikel Luzea, con la participación de figuras internacionales como Jorge X de Quantum Hair, Carlos Valiente Art Team y Sergi Bancells, y que contará con el patrocinio de Revlon Professional, Salón Look y los International Hairdressing Awards.

Effervescene celebra su 10ª edición con la participación de los mejores peluqueros

El cierre de la edición de la Pasarela Hair Look contará con la gala de entrega de Premios Club Figaro, que este año ha batido todos los récord de participación, junto con los prestigiosos AIPP Awards, que reunirán a la élite de la peluquería mundial.

En definitiva, una edición muy especial con una completa agenda de contenidos y actividades que convertirán a Salón Look 2025 en un escaparate internacional excepcional dentro del sector de la belleza integral.