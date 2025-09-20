Precio de la luz hoy, sábado 20 de septiembre, por horas: ahorra en tu factura de la luz aprovechando estas horas

Buen sábado para consumir electricidad sin preocuparse excesivamente por la factura de la luz: los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) reflejan un precio medio de la luz para este sábado 20 de septiembre bastante inferior al visto el viernes. El megavatio hora (MWh) se cotiza en una media de 66,06 euros para todo el día.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 20 de septiembre?

El momento más caro del día se dará entre las 21:00 y las 22:00 horas, como casi siempre. Será en ese lapso horario cuando el megavatio hora esté cotizado en el mercado mayorista en 110,91 euros. Si tienes que poner una lavadora o el lavaplatos, mejor en este ratito no.

En cambio, si puedes aprovechar para encender el horno o hacer la colada a mediodía, mejor que mejor: será entre las 13:00 y las 16:00 cuando el megavatio hora estará por debajo de un euro, a tan solo 65 céntimos.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 20 de septiembre