“El presente y futuro de Madrid lo escribiremos juntos”

La sede del periódico ha sido un año más el punto de encuentro para la celebración de los VI Premios Comunidad de Madrid, una gala en la que LA RAZÓN reconoce la gran labor que los empresarios y organizaciones galardonadas llevan a cabo en esta Comunidad. Las cifras hablan por sí solas, ya que la de Madrid es la primera economía del país, aportando en torno al 19,4% del PIB nacional. También es la región con mayor renta per cápita con una cifra de 38.435 euros por habitante, 10.273 euros por encima de la media, y recibe en torno al 63% de la inversión extranjera de toda la nación.

Con estas cifras, no sorprende que los galardones entregados en esta edición hayan ascendido a un total de 26, un número elevado de empresas e instituciones con las que se demuestra una vez más el buen hacer que las compañías madrileñas llevan a cabo como impulsoras de la economía de Madrid, cada una en su área de acción. De hecho, han estado representados todos los sectores clave como el sanitario, logístico, construcción, viajes, tecnología, educativo y farmacéutico.

La gala ha estado presidida por Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, quien felicitó a los ganadores: “todos tenéis un denominador común, que es el talento que hace posible que la Comunidad de Madrid y el país sean mucho mejores. Ese papel que cada una de vuestras empresas realiza en la sociedad, transciende mucho al legítimo interés de todos”.

Antes, la periodista Marina Monzón actuó de maestra de ceremonias durante algo más de hora y media que duró el encuentro, iniciado con unas palabras de bienvenida de Francisco Marhuenda, quien recordó la relevancia especial que para él tienen estos premios a pesar de ser catalán. “Quiero mucho a Madrid. Siempre he sido muy bien acogido. Y es que Madrid capital y comunidad arrastran al resto.

Premios Comunidad de Madrid. David Jar David Jar Fotógrafos

El director de LA RAZÓN destacó que la Capital se ha convertido en el motor de la economía española con un dinamismo extraordinario. “Es mi aspiración y deseo que el resto de comunidades sean también motores de la economía española y que todas avancen a la máxima velocidad, como lo hace Madrid, con el apropiado marco de regulación e inversión. Hay que pedirles a los políticos que creen el marco regulatorio apropiado”.

Marhuenda hizo hincapié en las diferencias regulatorias que existen entre comunidades, para lo que apunta a que deberían tener los mismos medios y recursos para que las empresas puedan desempeñar bien su actividad. Apostamos por lo que es la economía real, bien representada por todos ustedes donde tienen actividad. No he encontrado un país donde la economía intervenida funcione. Lo importante es que las administraciones públicas creen el marco regulatorio apropiado y que las empresas puedan hacer un buen uso de servicios tan importantes como el registro y el notariado. Solo los países donde la propiedad privada está bien reconocida pueden mirar hacia delante”, concluyó el director.

Tras estas palabras dio comienzo la gala de entrega de Premios, con la presencia en el escenario de Miguel Ángel García Martín y Francisco Marhuenda, ambos encargados de entregar los galardones.

El primer Premio fue otorgado al Consejo General del Notariado y Colegio de Registradores de España, los cuales recibieron el galardón por la Calidad de los Servicios y el Refuerzo de la Seguridad Jurídica. Subieron al estrado José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, y María Emilia Adán García, decana del Colegio de Registradores De España, quienes agradecieron el premio entregado por Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

Premios Comunidad de Madrid. David Jar David Jar Fotógrafos

María Emilia Adán, comentó que es un honor el premio otorgado ya que ambas instituciones contribuyen a crear ese marco de protección jurídica tan necesario para las empresas. “Ejercemos funciones separadas y paralelas para garantizar una seguridad jurídica que es envidiada por el resto del mundo”.

Por su parte, José Angel Martínez agradeció a los gestores y a la Comunidad de Madrid el premio otorgado por el periódico. “Son muchos años caminando por la seguridad jurídica, más de 170, con lo que somos un referente a nivel mundial. La seguridad jurídica es vital para el buen funcionamiento de un país, con la virtud de generar una labor de libertad y justicia donde los empresarios constituyen sus labores con el asesoramiento, tanto de notarios como de registradores, para alcanzar sus objetivos. Hay una relación entre ciudadanos y empresa que también queda protegida por la seguridad jurídica”.

El presidente del Consejo General del Notariado añadió que la seguridad jurídica, la justica y la libertad van siempre de la mano. “Gracias también a los gestores administrativos, ya que permiten que las personas y los ciudadanos puedan ejercer su derecho y encontrar soluciones válidas”.

A continuación, Marcos Sánchez Foncueva, gerente de Junta de Compensación Los Cerros, recogió el Premio al Mejor Proyecto Urbanístico del Año por su Gestión y Contribución al Desarrollo de Suelo en Madrid. “Un urbanismo mejor es posible. Este premio confirma que nuestro trabajo merece la confianza de una propiedad cuya visión ha colocado a Los Cerros como un nuevo referente de los proyectos urbanos del siglo XXI” afirmó el gerente.

Como representación de la restauración y la hostelería, el restaurante L’Abbraccio recibió el Premio a la Trayectoria de 34 años, período durante el cual ha logrado convertirse en uno de los locales con mayor reputación de la capital. Recogió el galardón, José Manuel Lorenzo, co-propietario del restaurante.

Oximesa fue galardonada con el Premio a la Innovación Digital y Humanización Sanitaria. LA RAZÓN ha valorado que la empresa sea líder en terapias respiratorias, con un equipo que destaca por la excelencia e integridad a la hora de prestar sus servicios. Subieron al estrado a recoger el Premio, José Ángel Moreno, director en Madrid, y Carolina Arroyo, directora de MA. Ambos destacaron que “perseguimos la mejora en la calidad de vida del paciente incorporando las últimas tendencias tecnológicas y digitales que existen para ponerlas a disposición del paciente”.

El Premio al Diseño y Calidad como Cadena Líder en el Sector Hotelero recayó en AC Hotels By Marriott. Su cadena de hoteles moderna y vanguardista, así como sus espacios exclusivos son el punto diferenciador frente a otras cadenas, y por eso LA RAZÓN les ha concedido el Premio. Recogió el prestigioso galardón, Antonio Catalán Díaz, Presidente del Grupo, quién dedico el premio a las 3.500 personas que trabajan en el grupo, que hacen un esfuerzo en el día a día. “Nuestro negocio es de personas y para personas” destacó Antonio Catalán.

Dinners Club Spain fue premiada por ser Compañía Líder en Soluciones de Pago para Empresas. José Maldonado Escudero, director de la compañía recogió el galardón. “Gracias por reconocer el emprendimiento y la cualificación, ya que es lo que debe tener una sociedad para garantizar el progreso. Tenemos tres pilares: clientes, empleados y consejo de administración que hacen que hayamos alcanzado este éxito” puntualizaba Maldonado.

La gala continuó con el Premio concedido a Westcon como Multinacional del Año en su Compromiso con la Ciberseguridad. Recogió el galardón Miguel Almeida, Country Sales Director Iberia, quien destacó que “combinamos conocimientos del sector, especialización técnica y más de 30 años de experiencia para catalizar el éxito de fabricantes y partners. Miles de ataques se producen diariamente por todo el mundo y por ello, se hace necesario proteger los datos”.

La empresa mAbxience fue obsequiada con el Premio Investigación y Desarrollo como Biofarmacéutica Líder. Silvia Uzuriaga, directora de recursos humanos destacó que “este premio refleja el arduo trabajo de nuestro equipo y reafirma nuestra misión de mejorar la vida de los pacientes a través de soluciones biofarmacéuticas accesibles. Pensamos que la accesibilidad a los medicamentos de alta calidad es posible para todos”.

Hatta Energy recogió el Premio Compromiso con la Sostenibilidad en la Venta de Hidrocarburos. Subió al estrado a recoger el galardón Javier Alonso Charro, Partner & CEO de la compañía, quien tuvo palabras para la inteligencia artificial y cómo ésta les aporta una ventaja competitiva fundamental para responder a la alta volatilidad del mercado. “Este premio es un respaldo a los esfuerzos conjuntos que dedicamos en favor de conseguir un futuro mejor para nuestro planeta”.

Dentro del ámbito educativo hubo varios galardonados a lo largo de la noche. El grupo de colegios privados Montessori International Schools recibió el Premio al Proyecto Educativo Personalizado de manos de su director y gerente, Luis Eduardo García Gualis. “Se puede ser disléxico y superdotado en pensamiento matemático. En España se hace fabrica en línea a los alumnos. Tenemos que entender que cada niño tiene sus cualidades, sus limitaciones, sus miedos y sus sueños, y debemos ayudar a todos ellos a que descubran su talento para que puedan dedicarse con pasión a ello” puntualizaba Eduardo García.

Por su parte, el Premio a la Excelencia Académica por su Programa Educativo Diploma Dual fue concedido a Académica Spain. Su presidente José Luis Martínez de Urbina se encargó de recibir el galardón y de apuntar que “es un premio para los alumnos y alumnas que cada día aprenden en nuestros centros y que se han comprometido a estudiar un 25% más de lo que el estado les obliga. Madrid se ha hecho la casa de todos, con más de 1200 colegios y miles de alumnos donde se ha extendido un modelo de educación que ha sido creada en España. La educación es el mejor valor y la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos”, concluía José Luis Martínez.

El Premio Empresa Líder en Servicios de Logística Global fue a parar a Expeditors International España. Diego Díaz Fresno, district manager Spain y CEO de la compañía recogió el galardón agradeciendo el reconocimiento otorgado por LA RAZÓN y destacando ante los asistentes que “queremos establecer el estándar de la excelencia en logística global a través del compromiso total con la calidad en las personas y el servicio al cliente, todo ello con resultados financieros superiores. Me gustaría extender el premio a todo el sector, ya que hemos pasado de ser transportistas a empresas que generan valor, un sector que genera el 5% del PIB en España”, puntualizó el directivo.

SDS Proyecta y Construye obtuvo el Premio Mejor Empresa de Construcción Industrial de esta edición. Su directora general, Nuria Hoya Sanmartín, acompañada de Juan Carlos Palencia González, director de producción, acudieron en representación de la compañía, quienes expusieron cómo el aspecto diferenciador frente a otras empresas constructoras del sector residencial reside en “conocer bien los materiales, los sistemas constructivos empleados y los procesos a llevar a cabo. Somos una empresa con un equipo técnico muy especializado. Nuestro sector requiere mucha dedicación, y la empresa agradece al equipo y a los colaboradores que hacen posible que proyecto tras proyecto, los clientes queden satisfechos” puntualizó Nuria Hoya Sanmartín.

Alcanzado el ecuador de la gala, Pedro Trolez Martínez, presidente de la empresa PyD subió al estrado para recibir el Premio a la Proyección Internacional Como Líder en Perfumería y Cosmética de Lujo. La compañía familiar que nació tres generaciones atrás, se marca ahora como objetivo afianzar y consolidar el crecimiento de los últimos años, así como abrir nuevos mercados, según expuso su presidente. “Nuestra razón de ser es la internalización ya que somos marcas de perfumería española que están presentes en más de 100 países con 7 millones de unidades vendidas en todo el mundo”, concluyó su presidente.

Perfox fue galardonada por LA RAZÓN con el Premio a la Empresa Familiar Líder por su Compromiso con la Innovación en Servicios de Demolición Técnica y Deconstrucción. Su director general, Ramiro Núñez Navarro recogió el Premio recordando a los asistentes que la compañía participa en muchas de las grandes obras que se están llevando a cabo en Madrid, como la rehabilitación de las Torres de Colón, la modernización de la Línea 11 del Metro, el antiguo Museo del Ejército, o las estaciones ferroviarias de Chamartín y Atocha. “El premio lo tenía que haber recogido mi madre, María del Carmen Navarro, presidenta del Grupo Perfox y recientemente fallecida a quien va dedicado este extraordinario galardón entregado por LA RAZÓN”, concluyó Ramiro Núñez.

El sector del Customer Experience está en plena transformación y Atento lo está afrontando de manera ejemplar con soluciones disruptivas. Por este y otros motivos LA RAZÓN otorgó a la compañía Atento Spain el Premio como Compañía Líder en el Desarrollo de Servicios de Gestión con Clientes y Externalización de Procesos de Negocio. Mónica Rey Amado, directora general Atento EMEA, tuvo el honor de acompañarnos en la celebración de la gala, quien destacó durante su intervención que “en nuestro camino de posicionarnos como BTO, es clave trabajar de la mano de nuestros clientes y cocrear soluciones como un solo equipo con perfiles multidisciplinares”.

Dentro del mundo tecnológico y más concretamente en el área de la ciberseguridad, la empresa Prosegur Iberia fue reconocida con el Premio Tecnología de Vanguardia como Líder en Sistemas de Seguridad. Su director general, José Gil Díaz expuso que “este reconocimiento llega en un momento muy importante para Prosegur pues estamos a las puertas de cumplir 50 años. Es un orgullo como empresa multinacional española recibir este premio con más de 165.000 trabajadores. Nuestra estrategia de seguridad híbrida no solo ha reforzado nuestro liderazgo en mercados ya consolidados, sino que también nos ha abierto las puertas a nuevos territorios como el de Estados Unidos”.

LA RAZÓN también obsequió a Sioux & Cyranos con el Premio a la Mejor Agencia Creativa. En representación de la empresa, subieron al escenario María López-Chicheri, CEO de la compañía, Roberto Lara Portillo, presidente y Leandro Raposo, presidente creativo de la agencia. “Nuestro trabajo son las ideas. ¿Cuánto vale una idea? Cada día tenemos que luchar para que las ideas tengan un valor, un precio y sean nuestras. Hay dos palancas importantes para que una compañía funcione: Innovación y comunicación. Lo que no se cuenta, no se sabe”, concluyó Roberto Lara Portillo.

IBA Capital Partners consiguió el Premio Gestora Líder de Fondos Activos Inmobiliarios. Jesús Valderrama Martín, director general de la empresa, fue el encargado de recoger el premio y dirigir unas palabras al público asistente destacando cómo la excelente labor que realizan sus empleados en la relación con el cliente es lo que les ha catapultado a convertirse en una de las empresas de referencia dentro del sector. “Es un honor recibir este premio viendo la cantidad de profesionales que hay en el sector. Yo soy un mero mensajero, recojo el premio, pero es parte de todo el equipo que forma parte de IBA Capital Partners, incluidas las familias de todos los empleados”.

El Premio Compañía Líder por sus Soluciones de Pago para Empresas recayó en Diners Club Spain por su labor al facilitar la gestión y el control de gastos, aportando una serie de servicios de alto valor. José Maldonado Escudero, director general de la empresa, subió al escenario a recoger el premio.

La empresa Unfamed fue galardonada con el Premio al Compromiso con el Medioambiente y la Salud en Soluciones para el Tratamiento del Agua. Su director general, Fernando Merino Gallego, recogió el premio y destacó que “el punto fuerte de la compañía reside en el factor humano de sus empleados y en la alta cualificación que tienen a nivel técnico”.

La empresa Harmonices recibió el Premio Mejor Modelo de Negocio Emprendedor en Espacios de Senior Living por su labor al crear una nueva oferta de servicios que permite mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Guillaume Taurignan y Gabriel Buquet, CEO y COO respectivamente, fueron los encargados de recoger el galardón. “Es un estilo de vida pensado para las personas mayores, con apartamentos para satisfacer las necesidades de nuestros seniors” destacaron sus directivos.

El Premio a la Compañía Líder en Soportes Audiovisuales e Informática recayó en TooQ por implantar una nueva metodología a la hora de acercar los productos informáticos a personas de todas las edades y democratizar la informática. Miguel Angel Sánchez Fernández, director comercial de TooQ, recogió el premio que LA RAZÓN les concedió. “Quiero compartir este premio con los clientes, ya que llevamos más de 25 años en el mercado y el éxito también es de ellos” puntualizó Miguel Angel Sánchez Fernández.

La compañía farmacéutica Santen Pharmaceutical Spain, especializada en oftalmología, recibió el Premio Empresa Líder en el Ámbito de los Productos Oftalmológicos por su modelo empresarial 360 a la hora de desarrollar productos en todas las fases del negocio, incluyendo la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de los productos. Recogió el premio Fernando Álvarez, director general de España y Portugal de la empresa quien señaló que “el galardón es un reconocimiento al trabajo que realizamos diariamente en favor de la salud. Tenemos más de 130 años de vida, con origen Japonés, y estamos acercando productos innovadores a pacientes con alguna patología ocular. Nuestro compromiso social es muy grande”.

HT Vending es una de las empresas más destacadas dentro de su sector, motivo por el cual, LA RAZÓN le ha otorgado el Premio a la Mejor Empresa de Servicios de Vending. Luis Miguel Hernández Timón, administrador único de la empresa, subió al escenario para recoger el reconocimiento y destacar que “llevamos 20 años culturizando sobre el uso de café de alta calidad en el sector del vending: 100% natural y de denominación arábica, considerado el mejor del mundo. Humildad, trabajo y talento son los factores que nos han caracterizado y llevado hasta aquí”, señaló Hernández Timón.

El último galardón de la VI edición de los Premios Comunidad de Madrid fue entregado a la empresa Gu Brath Trade con el Premio Intermediarios de Importación y Exportación de Mercancías Líderes en el Sector. Daniel Marco, director comercial de la empresa recogió el premio, afirmando que “es muy significativo porque pensamos que no es solo importante el logro y los resultados, sino también cómo se llega. Las claves son las conexiones, y hay que conectar a las personas correctas para establecer vínculos a largo plazo. Es lo que nos ha permitido crecer y llegar hasta donde hemos llegado”, puntualizó.

Premios Comunidad de Madrid. David Jar David Jar Fotógrafos

La gala llegó a su fin con la intervención de Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, quien tuvo unas destacadas palabras hacia todos los asistentes y en especial a los empresarios. “Enhorabuena a todos los galardonados en esta VI Edición de los premios Comunidad de Madrid en los que se reconoce la gran labor y el liderazgo de sus empresas e instituciones. Asimismo, les traslado también la felicitación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todos tenéis un denominador común, que es el talento que hace posible que la Comunidad de Madrid y el país sean mucho mejores. Ese papel que cada empresa realiza en la sociedad, transciende mucho al legítimo interés de todos”.

El consejero incidió en las ventajas fiscales que ofrece actualmente la Comunidad hacia las empresas. “Defendemos la libertad de los emprendedores y empresas sin asfixiaros en trabas administrativas, para que seáis empresarios que podáis centraros en vuestra actividad. Desde hace más de 30 años, Madrid lidera la política fiscal equilibrada con impuestos bajos. De hecho, somos la única Comunidad que no tiene tributos propios” afirmaba Miguel Ángel García. “Somos un gobierno predecible que no cambia las reglas del juego y los datos nos dicen que vamos por el buen camino. Nos hemos posicionado como la primera economía española con mayor renta per cápita.

El consejero de la Comunidad de Madrid también arrojó algunos hitos que hacen especial a la ciudad, como el que una de cada cuatro empresas que se crean en España tengan su sede en Madrid; se crean diariamente 70 empresas nuevas; tres de cada cuatro euros de inversión extranjera llegan aquí; uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo se producen en Madrid; tenemos el récord de afiliación de España con 3,6 millones de personas; o más de 426.000 autónomos están dados de alta en el RETA de Madrid.

“El mérito es vuestro, de las empresas y de organizaciones público privadas que hacen posible nuestro hito comentaba. El objetivo es seguir avanzando en este modelo político, social y económico respetando a las empresas y asociaciones. Es el modelo que nos ha permitido traer el año pasado a más de 12,6 millones de turistas a nuestra ciudad.

Para concluir, Miguel Ángel García Martín incidió en que “el presente y futuro de Madrid lo escribiremos juntos. Es la tierra integradora y aquí tienen su casa, donde todos los proyectos personales y profesionales tienen cabida para que puedan llevarse a cabo. Vuestros éxitos serán los éxitos de Madrid y de España. Estamos necesitados de éxitos”, concluyó el consejero de la Comunidad de Madrid.

Con este discurso, la celebración llegó a su fin. Los premiados subieron de nuevo al escenario para hacerse la tradicional foto de familia, tras la cual, junto con el resto de invitados a la gala, pudieron disfrutar de un distendido cóctel, poniendo punto y final a los VI Premios Comunidad de Madrid organizados una vez más por LA RAZÓN.