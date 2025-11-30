«Queremos ser el socio de confianza para adaptarse a la nueva movilidad» Clara Santos, Directora general de Ayvens España

¿Cuál ha sido su trayectoria dentro de Ayvens y cómo afronta su rol actual como directora general?

El pasado agosto de 2025 asumí la dirección general de Ayvens España con mucha ilusión y, sobre todo, con la responsabilidad de continuar con la espiral de transformación en la que se encuentra inmerso el sector de la movilidad actualmente. Hace más de once años que comencé mi andadura dentro de la compañía y durante todo este tiempo he podido desarrollar mi labor en diferentes áreas estratégicas como la de Transformación Digital, que tuvo un papel clave en el proceso de integración entre ALD Automotive y LeasePlan. Mi objetivo, y el de todo el equipo que me acompaña, es el de seguir impulsando soluciones sostenibles, innovadoras y centradas en el cliente, que contribuyan a una movilidad más sencilla, inteligente y sostenible.

¿Cómo ha evolucionado su compañía durante estos 40 años de trayectoria?

Ayvens nació de la adquisición de LeasePlan por parte de ALD Automotive, convirtiéndose así en una de las principales compañías de renting y movilidad sostenible del mundo, perteneciente al grupo Société Générale. Ayvens parte de una base sólida, basada en el legado de décadas de dos líderes en renting de automóviles.

Actualmente, compramos, financiamos y gestionamos vehículos para clientes de todo el mundo, proporcionando un servicio de renting a medida, sin complicaciones para el cliente, integral y con una duración de contrato estándar de entre tres y cuatro años.

También tenemos un renting que llamamos flexible, donde prima la flexibilidad, y los contratos son de menor duración, desde los 3 meses.

Esto se traduce en la gestión de más de 3,2 millones de vehículos en 42 países, de los cuáles, más de 636.000 son eléctricos puros.

¿Qué papel tiene Ayvens en España actualmente?

Para Ayvens, España es un mercado clave y, por eso, nuestro papel se centra en acompañar a las empresas, instituciones y particulares en la transición hacia una movilidad más sostenible y digitalizada. En España somos líderes del sector y somos cerca de 900 profesionales repartidos en nuestras sedes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Santiago o Las Palmas. Nuestro objetivo es ser el socio de confianza que ayude a nuestros clientes a adaptarse al nuevo panorama de la movilidad.

En la actualidad, ¿en qué punto diría que se encuentra el mercado?

Actualmente el mercado del renting en España sigue creciendo y lo seguirá haciendo el próximo año de forma consistente y constante. Podemos hablar de una fase de crecimiento sostenido, con porcentajes diferentes, en la parte de corporate, que en la de particulares, retail y autónomos. En Ayvens estamos seguros de que, en el futuro, a medio y largo plazo, el vehículo eléctrico va a tener un papel protagonista en el nuevo ecosistema de movilidad.

¿Qué soluciones específicas ofrece Ayvens para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica?

Desde Ayvens no entendemos la electrificación como un fin en sí mismo, sino como un medio eficaz para reducir las emisiones de CO2 al tiempo que se consiguen ahorros de costes y mayor eficacia. Por eso trabajamos con nuestros clientes mediante la metodología Ayvens Electric, que analiza cada flota y define hojas de ruta personalizadas hacia una movilidad descarbonizada, analizando patrones de movilidad, costes operativos y soluciones de carga y mantenimiento, siempre desde el sentido común y la eficiencia.

La metodología de Ayvens Electric se basa en seis pasos: planificación de la hoja de ruta para la descarbonización (se hace un análisis de la actividad de la compañía para ver si es electrificable o no); encuesta sobre patrones de movilidad a los conductores (hacer una encuesta a los conductores para ver si son electrificables, la situación en el puesto de trabajo y en las casas); cálculo de costes operativos de la flota (si los dos primeros pasos hacen recomendable la electrificación de la flota, avanzamos al análisis de TCO para calcular con precisión los costes operacionales actuales y los posibles con vehículos eléctricos); soluciones de carga (el cuarto paso es la infraestructura de recarga, entendiendo dónde y cómo, implementando la instalación e incluyéndola en la cuota); gestión y mantenimiento especializado en VE (contamos con una red de talleres especializados en mantenimiento y reparación de coches eléctricos, ya que los costes operacionales incluyen también los costes de inmovilización); y oferta completa de vehículos eléctricos (es fundamental disponer de un buen catálogo de coches eléctricos para cubrir todas las necesidades).

¿Qué acciones concretas está llevando a cabo la empresa para minimizar su huella ambiental y fomentar la economía circular en el renting?

En nuestro caso, apostamos por la economía circular con soluciones como ReDrive, que da una segunda vida a vehículos procedentes de contratos finalizados del renting tradicional, o Carmarket, nuestra plataforma de remarketing, donde vendemos vehículos de ocasión para profesionales, concesionarios y compraventas desde hace más de 10 años.

Así, buscamos que al menos 160.000 vehículos de renting tengan una segunda vida bajo nuevos contratos antes de 2026, y 300.000 en 2030. Igualmente, queremos aumentar paulatinamente el porcentaje de nuestros vehículos eléctricos e híbridos enchufables (PHEV), así como reducir las emisiones de la flota de renting.

La circularidad es otro de los ámbitos que complementa esta transformación, con iniciativas como la extensión de la vida útil de los vehículos o el uso de piezas remanufacturadas que reducen costes y residuos manteniendo los estándares de calidad. Por ejemplo, en Ayvens invertimos ya más de 2 millones de euros en piezas remanufacturadas.

De hecho, nuestro compromiso no se limita a la flota: trabajamos también para reducir las emisiones de nuestra cadena de valor (alcance 3). Para 2026 nos hemos propuesto reducir en un 20 % las emisiones indirectas y para 2030 alcanzar un 46 %. Además, nuestras operaciones de mantenimiento y cambio de neumáticos serán 100% circulares para 2030, priorizando la reutilización y el reciclaje.

La sostenibilidad implica mucho más que electrificar una flota o reducir emisiones, ¿qué acciones está llevando a cabo Ayvens en materia de ESG?

Somos referentes en la integración real de criterios ESG, que forman parte integral de nuestra estrategia. Nos centramos en reducir el impacto ambiental, promover la conducción segura y garantizar una gobernanza ética.

Hemos desarrollado iniciativas como el Bosque Ayvens, el Ecomotion Tour y los Premios Ayvens de Sostenibilidad, además de alianzas con actores como Pacto Mundial, Forética, DIRSE o Empresas por la Movilidad Sostenible.

Hemos sido reconocidos con la medalla Platinum de EcoVadis y contamos con certificaciones ISO 14001, ISO 39001 y Madrid Excelente.

¿Qué papel desempeña la innovación en el renting y especialmente en Ayvens?

La innovación es un pilar estratégico del renting, clave para responder a las necesidades cambiantes. Innovar para nosotros no es solo tecnología, sino repensar la gestión de flotas y los servicios de movilidad.

Ayvens ha sido pionera en creación y mejora de producto y ahora plantea cómo será el próximo nivel de digitalización para mejorar la interacción con clientes y conductores.

¿Qué soluciones tecnológicas ofrece Ayvens para facilitar la gestión eficiente de flotas, la reducción de costes y el cuidado medioambiental?

La gestión de flotas es también gestión de datos. Aplicamos telemetría, conectividad y análisis predictivo para optimizar consumo, seguridad y mantenimiento.

Nuestro modelo permite acelerar inspecciones con nuevas formas de peritación por imagen o vídeo y generar informes detallados en menos tiempo.

Contamos con la plataforma My Ayvens, que ofrece gestión e informes electrónicos para que responsables y conductores accedan rápida y fácilmente a datos, citas e informes.

¿Cómo ve el futuro del sector?

En los próximos meses afrontamos retos vinculados a seguir acompañando clientes en la transición a flotas sostenibles, con soluciones adaptadas mediante Ayvens Electric.

Debemos mejorar la excelencia en servicio, diferenciar con innovación digital y economía circular, sin perder el foco en liderar la transformación hacia un futuro Net Zero.