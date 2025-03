LA RAZÓN reconoce el valor de las iniciativas empresariales y de sus empresarios

El periódico LA RAZÓN celebró ayer la I Edición de los Premios TOP Madrid, una cita que tuvo lugar en el salón de actos de la sede de Madrid, en la que un total de trece empresas fueron premiadas por su gran labor realizada y los hitos alcanzados dentro de su sector. Se trata de todo un reconocimiento por su apuesta firme por la innovación, el esfuerzo investigador y el trabajo que sus profesionales llevan a cabo en busca de la excelencia y el servicio al cliente.

El acto estuvo presidido por el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, el cual hizo entrega de los galardones a cada una de las empresas premiadas, junto a Francisco Marhuenda, quien se encargó de inaugurar el acto dirigiendo unas breves palabras a todos los asistentes.

“Madrid tiene unas características excepcionales y un dinamismo impresionante para permitir el emprendimiento y el desarrollo de cualquier actividad. Sin ese marco de seguridad jurídica, y sin una administración preocupada por el bienestar de la sociedad, es difícil crecer y generar riqueza” comentó el director. También tuvo palabras de reconocimiento hacia la buena gestión realizada por la Comunidad de Madrid, ya que se preocupa para que los empresarios puedan instalarse, además de fomentar la formación permanente entre sus ciudadanos”.

Francisco Marhuenda en Premios TOP Madrid Gonzalo Gonzalo

Marhuenda se dirigió a los premiados afirmando que “todos vosotros representáis muy bien el mérito y capacidad, ya que sin ellas las sociedades no avanzan”. Concluyó su intervención felicitando a los equipos y familiares presentes por su esfuerzo y apoyo. “Es un honor conceder estos premios. Que sirvan de acicate para que sigáis invirtiendo y podáis alcanzar todos los objetivos que os marquéis”, concluyó.

Tras la intervención del director, la periodista Marina Castaño, quien presentó y dirigió la gala, retomó la palabra para anunciar una a una las empresas que fueron galardonadas a lo largo de la noche.

Los premios entregados

El primer premio recayó en el Grupo Industrial Crimidesa a la que se le reconoció con el Premio Responsabilidad Ambiental como Líder en la Industria Extractiva de Materias Primas. Creada en 1954 como negocio dedicado a la producción de Sulfato Sódico Anhidro, materia prima esencial para industrias, la compañía fue la primera en obtener la certificación medioambiental ISO 14001 hace más de 25 años. El premio fue recogido por su presidente Ignacio Contreras Caballero, quien destacó durante su intervención que “es un honor recibir este premio que reconoce la labor de una empresa familiar que va por su tercera generación, implicada con el resto de la sostenibilidad y en recuperar escombreras y minas. Estamos orgullosos de estar inmersos en el ambiente social del entorno” concluyó su presidente.

Alhambra IT recogió el Premio Partner IT 2025 por su trayectoria empresarial que la ha convertido en proveedor líder de servicios IT, abarcando áreas clave como Cloud y Multicloud, ciberseguridad, desarrollo de software, inteligencia artificial, comunicaciones unificadas y consultoría IT. José Ramón Díaz Moya, director general, recogió el premio agradeciendo su dedicación y tiempo a cada uno de los 525 empleados que forman parte del Grupo Alhambra”.

El Premio a la Trayectoria Empresarial en Proyectos Arquitectónicos Exclusivos recayó en INNER XXI, galardón que fue recogido por Rubén San Miguel Teijeira, director técnico, quién recogió el premio en nombre de Bernardo López-Arranz, fundador y director general del grupo que se encontraba ausente por estar de viaje en México. Durante su intervención afirmó que

“es muy gratificante ver cómo nuestra pasión por la arquitectura y el diseño se traduce en este tipo de reconocimientos”.

Continuó la celebración de la gala con el reconocimiento a la compañía Seryma con el Premio a la Compañía Líder en Rehabilitación Energética de Fachadas y Edificios. David Mimbrera Álvarez, CEO de la compañía, destacó durante su intervención que “Seryma ha logrado reducir el gasto en calefacción y el confort térmico en un 80% de media, además de revalorizar las viviendas en un 30%. Nuestra organización cuenta con sellos de identidad, como “Madrid Excelente”, un distintivo que avala la calidad y rigurosidad de nuestros procesos de control y que refuerza nuestro compromiso con la excelencia” concluyó.

Dentro del mundo de la restauración, un sector que de una u otra manera suele estar representado en los Premios otorgados por LA RAZÓN, el Restaurante Adaly fue obsequiado con el Premio a la Innovación en Comida Tradicional.Eduardo Guerrero, Chef Ejecutivo de Adaly quiso compartir el reconocimiento alcanzado con el resto de miembros que forman parte del equipo y con su familia, los cuales le han ayudado a lograrlo.

Sin Deuda Group, compañía especializada en la cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad fue obsequiada con el Premio al Liderazgo en Procesos de Ley de Segunda Oportunidad. Fernando Ezquerro, CEO, Gilmar Machado, director de operaciones y Samuel Díaz, jefe territorial subieron al estrado a recoger el galardón. “El premio nos recuerda que estamos en el camino correcto con la promesa de ayudar a todos aquellos que ya no tienen otras opciones”, comentó Samuel Díaz.

Mediado el ecuador de la gala, el Premio a la Excelencia Empresarial en el Sector Proptech fue otorgado a Huspy Iberia, multinacional que se vale de las últimas innovaciones tecnológicas para mejorar la experiencia de compra venta e impulsar la digitalización del sector inmobiliario. Cristina Chamas, directora general España y Ziad Nassar, director general adjunto subieron al estrado a recoger el galardón haciendo partícipes a todo el equipo humano de la compañía del merecido reconocimiento y destacando la apuesta decisiva que realizan por la digitalización del sector.

La educación es un factor clave para el desarrollo personal y profesional, y de esto sabe mucho Aranda Formación, organización que recibió el Premio a la Excelencia en Formación Académica. Eduardo Gómez, CEO y fundador del grupo comentó durante su intervención: “recibir este galardón nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso con la educación de calidad. El premio destaca los más de 30 años que llevamos impartiendo formación, los 40.000 alumnos formados y de alguna manera, nos confirma que lo estamos haciendo bien”.

El Premio a la Excelencia en el Servicio de Transporte de Viajeros fue concedido a Grupo Samar. La presidenta del grupo, Fátima Gutiérrez Martin, destacó durante su intervención que “el premio nos recuerda que el compromiso, la innovación y el trabajo en conjunto da sus frutos, garantizando viajes seguros y confortables. Agradecimientos también a clientes y pasajeros por crecer juntos. Su apoyo nos anima a seguir innovando en el sector”.

Premios TOP Madrid Jesus Jesus

LPG España, con su visión de futuro de ofrecer soluciones avanzadas tanto en estética, como en bienestar, recibió el Premio Tecnología Líder para Tratamientos Corporales y Faciales No Invasivos. Lionel Galipienzo, Director LPG España comentó al recoger el galardón que “tratamos muchos puntos de la salud y nuestro objetivo es abarcar tanto el nivel terapéutico como el de reconstrucción post operaciones. Para ello, realizamos una inversión constante en investigación para ofrecer los mejores tratamientos”.

El Premio a la Compañía Referente en Servicios de Marketing por su Modelo de Negocio Innovador y de Vanguardia recayó en Urvima Group por su plataforma de conexión que permite a negocios y personas expandir sus horizontes. Úrsula Violeta Mba Adjam, CEO, founder & CMO, comentó al recoger el galardón que “queremos transformar la manera en que las marcas crecen, las personas viajan y los productos se distribuyen”. La fundadora expresó su agradecimiento a la ciudad de Madrid por la gran acogida y por ser un lugar que fomenta el emprendimiento y valora enormemente el talento de las personas.

Grupo Urogallo fue reconocido con el Premio al Grupo de Restauración del Año en La Comunidad de Madrid. Su CEO y fundador, Miguel Ángel González Rodríguez, tuvo palabras de agradecimiento a su familia que durante estos años han estado a su lado, y al personal formado por más de 230 personas que diariamente se esfuerzan para que los clientes estén satisfechos.

El galardón final recayó en Grupo Gimeno, que fue condecorado con el Premio a la Empresa Familiar Referente en Servicios de Auditoría, Consultoría y Asesoramiento Legal. Recogieron el galardón, Manuel Gimeno Anguelú, CEO y Laura Gimeno García, directora. Laura tuvo palabras de agradecimiento hacia su padre por haber capitaneado el barco durante más de 30 años con esfuerzo y dedicación. “Como empresa familiar, no hay empresa que no sea una familia, ni familia que no sea empresa”, concluyó.

La Formación Profesional como creadora de empleo

Una vez entregados los trece galardones, y antes de dar por concluido el acto con la tradicional foto de familia, el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades tuvo unas palabras de clausura a los asistentes: “mi mas sincera enhorabuena a las empresas y a los premiados esta noche. También a sus equipos. Es imposible que las empresas puedan alcanzar este reconocimiento sin contar con un gran personal detrás que realice su labor”. Emilio Viciana comenzó su discurso mencionando que las empresas, y muy especialmente las pymes, son lecciones de vida, a las que apoyan de forma enérgica desde la Comunidad de Madrid.

Emilio Viciana en Premios TOP Madrid David JAL David JAL

Aprovechando que uno de los premios fue concedido a una empresa centrada en la Formación Profesional, el Consejero quiso destacar el momento delicado que vive la FP con un triple ataque: las empresas tienen la obligación de cotizar a la seguridad social por las prácticas a pesar de tratarse de alumnos y no trabajadores; se han adelantado las prácticas y son obligatorias durante dos cursos, también en primer; y por último, la regulación ha cambiado y se han devaluado los requisitos de acceso a la FP, de manera que no se exige aprobación de secundaria. Viciana puso en valor que desde Consejería de Educación nunca han dejado de apoyar y mejorar la FP, por lo que han asumido la gestión y el coste económico de las cotizaciones, para que esa carga no caiga ni en los centros docentes ni en las empresas. Además, se han puesto en marcha otros incentivos, recursos de formación, convenios y

vías de colaboración. “No dejo de agradecer a todas las empresas el esfuerzo que realizan de manera altruista y voluntaria, y quiero pediros que lo sigáis haciendo para que haya nuevas empresas y tengan una formación y mano de obra cualificada”. Es necesario que la FP tenga prácticas en las empresas.

El Consejero concluyó con las siguientes palabras: “enhorabuena por este premio a todos y gracias a LA RAZÓN por seguir haciendo esta defensa, muchas veces contra corriente, por el valor que tienen las iniciativas empresariales y los empresarios en España”.

La tradicional foto de familia puso el punto y final a esta primera edición de los premios TOP Madrid organizados por el diario.