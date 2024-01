Renfe endurece la política de reservas con abonos gratuitos de Media Distancia para evitar su uso fraudulento

Renfe va a llevar a cabo nuevas medidas en su política de reserva de plazas a través de los abonos gratuitos y bonificados. El objetivo es continuar reduciendo el uso fraudulento que se realiza de estos cuando algunos usuarios reservan asientos que no utilizan finalmente.

Concretamente, para los trayectos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado el tiempo permitido para formalizar una reserva delos 10 minutos actuales a 1 hora o, en caso de que no se pueda realizar el viaje, para anularse.

Por tanto, todos aquellos viajeros que finalmente no utilicen la plaza reservada con los abonos tendrán que cancelarla como mínimo con 60 minutos de antelación. Además, si no han cancelado la plaza con antelación hasta en tres ocasiones, no podrán seguir disfrutando del derecho a conseguir nuevos abonos en los siguientes 30 días. Antes de que esto ocurra, Renfe enviará al viajero, a causa de las dos primeras cancelaciones sin realizar con la mínima antelación requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el usuario advirtiendo de las posibles consecuencias.

Y es que se dan casos de usuarios de abonos Avant y Media Distancia convencional que reservan varias plazas y posteriormente no viajan y tampoco las anulan. Esto dificulta que otros viajeros que necesitan desplazarse en esos trayectos y horarios puedan adquirir su plaza, y provoca que el tren lleve plazas desocupadas que no se pueden comprar puesto que aparece "tren completo" en la venta. Un problema que además ya se detectó después de lanzar los abonos gratuitos en septiembre de 2022, por lo que el Gobierno modificó las normas de uso de los mismos a partir del 7 de diciembre de ese año, permitiendo reducir así el uso irregular del 20% al 2,5% en enero de 2023.

Por otro lado, también se han hallado usos fraudulentos, como es el caso de viajeros que hacen uso de los abonos de otros titulares. En este sentido, Renfe recuerda que los abonos subvencionados son nominativos, por lo que se requiere que el DNI coincida con el usuario del abono.

Por todo ello, Renfe llevará a cabo controles aleatorios en sus servicios de Media Distancia y Avant para verificar el uso correcto de los títulos bonificados. Si se detecta el incumplimiento de la normativa, se emplearán las medidas antifraude implantadas para estos servicios.

La compañía va a continuar profundizando este año en iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y Avant, en los cuales todavía se detecta un uso indebido que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.

Asimismo, con el fin de promover el uso correcto de estos títulos bonificados, Renfe lanzará una campaña de concienciación a la ciudadanía para incidir en que el mal uso de los abonos emitidos genera un perjuicio para el resto de los ciudadanos que también quiere desplazarse.