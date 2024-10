La retirada del tren descarrilado el sábado provocará nuevos cortes del servicio ferroviario el próximo fin de semana

El tráfico ferroviario volverá a sufrir alteraciones el próximo fin de semana por el accidente ocurrido el pasado sábado por el vuelco de un tren que iba vacío en el túnel entre Atocha y Chamartín. El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha adelantado hoy que habrá algunos cortes en el servicio ferroviario para retirar el convoy el sábado y el domingo. Así lo ha manifestado en una entrevista en "Onda Cero".

Adif informó ayer domingo de que las tareas para apartar el tren que todavía permanece en el interior del túnel, impidiendo la circulación por una de sus vías, se retomarán el próximo fin de semana. Tras la retirada del material, explicó también que será necesario evaluar el estado de la vía y proceder a su reparación.

Para maximizar la capacidad de la infraestructura ferroviaria de lunes a viernes, el sábado 26 y el domingo 27 de octubre los trenes entre Madrid y el este peninsular volverán puntualmente, y sólo durante el fin de semana, a iniciar o finalizar su recorrido en la madrileña estación de Puerta de Atocha, añadió Adif.

Adif informó a media tarde de ayer de que la vía en la que no había descarrilado el tren se encontraba en perfecto estado para operar, por lo que ha sido posible recuperar la circulación de trenes entre Madrid y Comunidad Valenciana y Murcia con normalidad, a la vez que se ha restablecido parte del trayecto de alta velocidad que unen las estaciones madrileñas de Chamartín y Puerta de Atocha.

En cuanto a las causas del accidente, Blanco ha asegurado que el accidente "no es normal" y que está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y que hay que ser todavía muy respetuosos en cuanto a los motivos.

Preguntado por si se trató de un error humano, ha dicho que la investigación -que empezó el mismo sábado por la noche- lo dirá y ha indicado que es posible que en pocos días ofrezca luz exacta respecto a lo sucedido.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado también pronunciarse sobre la causa del descarrilamiento y, preguntado por los periodistas por si es un sabotaje, ha defendido: "Jamás he empleado esa palabra y esto lo quiero dejar claro". "Yo no puedo abonar ninguna tesis de la que no tenga ningún elemento probatorio", ha dicho