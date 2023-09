El retraso eterno de los trenes Avril: no entrarán en servicio al menos hasta el año que viene

El Avril, el modelo estrella de muy alta velocidad de Talgo que debe permitir la llegada de este servicio al interior de Galicia y a Asturias, no entrará en servicio este año. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha reafirmado hoy la previsión de que la variante de Pajares abra en el mes noviembre, pero ha avanzado que está previsto que los nuevos trenes Avril de alta velocidad y gran capacidad no entren en funcionamiento hasta el primer trimestre del próximo año. Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, David Lucas, al consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, durante un encuentro este viernes celebrado en Madrid.

Lucas ha asegurado que Talgo ha trasladado al Ministerio que comenzará a entregar los primeras unidades de los nuevos trenes en el mes de diciembre, si se cumplen las previsiones de esta compañía en el proceso de homologación que esta compañía está realizando ante la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Esta fecha supone un nuevo retraso que se suma a los más de dos años de demora que sufre ya el programa. En mayo, el fabricante anunció que pondría a disposición de Renfe en el mes de noviembre las primeras unidades del tren "listas para su operación comercial".

La entrega en diciembre condena a los S-106 a no entrar en servicio al menos hasta el año próximo. Como ha recordado el secretario de Estado, a partir del momento en que se produzca la entrega de los primeros trenes, se podrán iniciar las pruebas necesarias para la puesta en marcha de las líneas en las que van a ser utilizados, la de Asturias y la de Galicia. Concretamente, la validación de estos convoyes en la infraestructura nueva por la que deben circular y el proceso de formación de maquinistas.

Tras superar estos test, el número dos de Transportes ha asegurado que los nuevos trenes podrían entrar en funcionamiento, "si todo sale según lo previsto, en el primer trimestre del año próximo". "Haremos todo lo posible para que puedan funcionar de manera inmediata, a partir de la formación de los maquinistas", ha subrayado al respecto Lucas.

Retraso y litigio

Los Avril son imprescindibles para la línea gallega y asturiana de alta velocidad debido a que, en ambos trazados, hay tramos de vía que no son de ancho internacional para los que se requiere los sistemas de rodadura variable que incorpora el Avril de Talgo.

Las entregas del Avril, que estaba previsto se iniciaran a principios de 2021, se han ido retrasando de forma sucesiva por diversos problemas que han tenido que ver no sólo con su actual proceso de homologación sino con el de fabricación. La irrupción del coronavirus provocó cuellos de botella en la cadena logística que, según la compañía, retrasaron sus planes de fabricación. A Renfe, sin embargo, las explicaciones de Talgo no le han convencido. Hasta tal punto que ha reclamado una compensación de 116 millones de euros que el fabricante asume que tendrá que negociar, tal y como informó LA RAZÓN, que también adelantó que los trenes no estaría disponibles para la temporada de verano.