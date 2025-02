Del ridículo de Planas a las nuevas protestas y la simplificación de la PAC

Estos días se cumple un año desde el comienzo de la mayor oleada de movilizaciones que se ha registrado en el campo español durante este siglo XXI para protestar por la política de Bruselas y también por la aplicada por el Gobierno central a través del ministro sanchista de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y justo en las últimas jornadas ha habido noticias relacionadas con estos hechos y personas. Comenzando por este último, por Luis Planas, se debe destacar que ha protagonizado uno de los ridículos más grandes que se recuerdan en la reciente historia política y mediática española. El pasado martes, poco después de las nueve de la mañana era entrevistado en la televisión púbica y a una pregunta sobre el rechazo por parte de Junts, el PP y Vox del llamado Decreto Ómnibus por ser una mezcla de todo, Planas criticó a estos grupos políticos y respondió que se “trataba de un conjunto de medidas, necesarias todas, y que no se podía escoger entre unas sí y otras no”. En resumidas cuentas, que el Real Decreto en cuestión no se podía trocear como pedían los catalanes de Puigdemont, los populares y los de Abacal. En ese mismo momento desde Moncloa ya negociaban contra reloj con los representantes de Junts y no habían pasado tres horas desde las manifestaciones del ministro sanchista de Agricultura, cuando Sánchez en persona anunció que el Real Decreto se troceaba y se dejaban fuera algunas de las medidas previstas inicialmente. A la vista de estos hechos cabe preguntarse si Planas forma parte de verdad del Gobierno de Sánchez y si se entera de lo que sucede o “pinta” algo.

Mientras sucedía esto en Madrid, en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea y el propio comisario de Agricultura hablaban de simplificación para hacer más competitiva la economía europea, incluida la Política Agraria Común (PAC). Von der Leyen lo hizo cuando presentó lo que han denominado “Brújula para la competitividad” en la que se establecen las diferentes directrices de su mandato, también para el sector agrario. Entre ellas destacan tres: simplificar la normativa, reducir la dependencia de las importaciones en sectores estratégicos y apoyar la innovación para no perder el tren frente a Estados Unidos, China e India. En el ámbito agrario, además de la simplificación y la reducción de la dependencia de ciertas importaciones, otro de los objetivos es salvaguardar la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo el comisario de Agricultura, el luxemburgués Hansen, anunció ante los ministros, y en otra reunión con los eurodiputados que próximamente presentará un nuevo paquete de medidas de simplificación de la PAC, sin esperar a la próxima reforma de la misma. Sus destinatarios serán los agricultores y ganaderos y las Administraciones nacionales. El problema radica en que cada vez que la Comisión Europea ha anunciado que se va a simplificar la normativa de la PAC, ha sucedido justo lo contrario, que se ha complicado todavía más. Así tal cual lo dijo el ministro de Agricultura de Portugal, mientras su colega español permanecía callado. El comisario indicó que “todo lo que no aporte valor añadido tendrá que desaparecer” y avanzó que “simplificación” será la palabra clave de la futura PAC.

Protestas del campo

Y justamente la simplificación de la PAC fue una de las reivindicaciones más importantes de los agricultores y ganaderos en las movilizaciones que tuvieron lugar en España y en otros Estados miembros hace ahora un año. Las manifestaciones de principios de 2024 surgieron de forma más o menos espontanea y estuvieron convocadas por una serie de plataformas independientes que se crearon mediante correos electrónicos y grupos de mensajería instantánea. Después se sumaron a ellas las organizaciones agrarias reconocidas por las Administración (ASAJA, COAG y UPA) y las que habían obtenido representación en diferentes elecciones en distintas Comunidades Autónomas como Unión de Uniones. Ahora han vuelto a circular convocatorias realizadas por esas plataformas independientes en distintos puntos de España para protestar en los próximos días, porque consideran que la situación sigue siendo igual de mala o peor a la que existía el año pasado por estas mismas fechas. Así, por ejemplo, en distintos puntos de Aragón los nombres de los pueblos en los carteles de las carreteras aparecieron boca abajo como prólogo de lo que dicen está por llegar. Entre las reivindicaciones que plantearon en aquel momento destacan también la aplicación de cláusulas de salvaguardia a las importaciones procedentes de terceros países y la concesión por parte del Planas y su equipo de diferentes ayudas. Desde las citadas plataformas consideran que sus peticiones no han sido atendidas. De ahí esas nuevas convocatorias. Ya veremos lo que pasa en estas semanas.