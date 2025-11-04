Ryanair aún no ha decidido cómo afectará a cada aeropuerto regional el recorte de 1,2 millones de asientos anunciado para el próximo verano

Ryanair tiene decidido recortar su oferta en 1,2 millones de asientos en varios aeropuertos regionales españoles la próxima campaña de verano por la subida de las tarifas de Aena. Pero la aerolínea irlandesa no tiene decidido de momento qué cantidad de plazas eliminará en cada una de las terminales.

Según explican desde la "low cost" irlandesa, en estos momentos están trabajando en la programación de cara a la próxima campaña estival "y podría haber cambios" respecto a los planes que inicialmente se pudieran haber barajado.

Como añaden las mismas fuentes, el plazo para determinar los "slots" -los permisos para que una aerolínea despegue o aterrice en un aeropuerto en un momento y fecha específicos- de la campaña de verano finaliza en enero y, hasta entonces, podría haber modificaciones respecto a los planes que pueda tener ahora la compañía.

Imagen de archivo de un avión de Ryanair. Europa Press

Lo que sí que confirman estas fuentes es que el número de plazas a reducir en los aeropuertos regionales y las Islas Canarias no se modificará y será de 1,2 millones, tal y como anunció el consejero delgado del grupo irlandés de aerolíneas, Michael O'Leary.

También está decidido por parte de Ryanair dejar de operar en el aeropuerto de Asturias, instalación que se sumará así a los de Valladolid, Jerez, Vigo, Santiago y Tenerife Norte, en los que la aerolínea ha dejado ya de operar.

Ryanair ha anunciado ya el recorte de 3 millones de asientos en los aeropuertos regionales españoles, repliegue que ha afectado a la pasada campaña de verano, a la actual de invierno y que también golpeará al próximo periodo estival de operaciones. El motivo de tal ajuste de capacidad es que la compañía irlandesa considera que las tarifas que Aena les cobra por usar estos aeropuertos son demasiado elevadas y que su decisión de incrementarlas otro 6,62% en 2026 provocará que estas terminales sean, según su criterio, todavía menos competitivas.

Según la "low cost" irlandesa, Aena debería rebajar entre un 40% y un 50% las tarifas en estos aeropuertos para volver a hacerlos competitivos y atraer así viajeros.

Presiones sin efecto

Las presiones de Ryanair para que el gestor aeroportuario modifique su política tarifaria no han surtido, sin embargo, efecto alguno pese a que estos aeropuertos no paran de perder pasajeros -55.000 en agosto y otros 48.000 en septiembre- y que otras compañías no acaban de tomar el relevo de la irlandesa. La compañía que dirige Maurici Lucena considera que sus tarifas son competitivas y que las fuertes inversiones de casi 13.000 millones de euros que tiene previstas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 hacen necesario ajustar estos peajes.

Desde Aena, además, aseguran que su modelo en red funciona. Es cierto que hasta septiembre, sus aeropuertos españoles registraron 247 millones de viajeros, instalándose en cifras récord, aunque también lo es que lo lograron gracias al tirón de los grandes aeropuertos -Madrid y Barcelona- y a los turísticos, en los que centrará sus esfuerzos inversores.

El gestor considera que Ryanair sólo presiona para lograr engordar sus beneficios dado que la propia aerolínea ha reconocido que no ha perdido dinero en las rutas españolas que ha eliminado o en las que ha reducido frecuencias.