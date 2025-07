La Seguridad Social establece el acceso a la pensión completa de jubilación: esta es la cotización requerida

Cada año, las normas que afectan a la jubilación se van modificando en España. Y es que este trámite que permite a los ciudadanos seguir obteniendo ingresos tras abandonar la carrera laboral es muy demandado por los ciudadanos.

El momento de la jubilación es perfecto para disfrutar de la vida ydesconectar tras muchos años en el mercado laboral. Sin embargo, es necesario cumplir con una serie de condiciones para que la Seguridad Social otorgue la pensión de jubilación.

Además, existe la posibilidad de que el ciudadano pueda disfrutar de su pensión, pero no al 100%. Para aquellos que quieran gozar de su jubilación al completo, deben saber que los requisitos quedan establecidos por el Ministerio de Seguridad Social, y tienen en cuenta los años cotizados por el trabajador como condición principal para determinar el porcentaje de cuantía que recibe cada persona.

¿Cuánto he de cotizar para cobrar la pensión de jubilación?

Para ser beneficiario de una pensión de jubilación, el organismo público atiende al periodo cotizado por el trabajador. En este sentido, la pensión de jubilación en España depende tanto del salario que se haya percibido como del tiempo cotizado.

Por ello, para determinar cuál es la cifra exacta de la pensión, la Seguridad Social utiliza las bases de cotización, para después usar los años cotizados con el objetivo de determinar el porcentaje de la pensión que corresponde.

Teniendo en cuenta esto, la Seguridad Social determina que 15 años es el mínimo exigido para poder optar a una pensión de jubilación. En caso de tener este tiempo, el ciudadano podrá recibir el 50% de su pensión.

¿Cuantos años de cotización son necesarios para cobrar el 100%?

A partir de ahí, el porcentaje irá subiendo por cada mes de cotización que añadas hasta llegar al 100%. Según lo dictado por el organismo público, por cada uno de los siguientes 49 meses se sumara el 0,21%, mientras que por cada uno de los siguientes 209 meses se sumará el 0,19%.

Esta distribución se mantendrá durante 2025 y 2026, pero cambiará a partir de 2027, cuando culmine la reforma de las pensiones que se inició en 2023. Por tanto, a partir de los porcentajes explicados, un ciudadano podrá optar al 100% de su prestación cuando cumpla con 36 años y 6 meses cotizados en 2025 y 2026.

Los cambios para 2027

No obstante, a partir de 2027 esto cambiará ligeramente, ya que será necesario un total de 37 años cotizados para ser beneficiario de la totalidad de la pensión. Además, la edad de jubilación también aumentará.

En este caso, la edad ordinaria será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses y se mantendrá en los 65 años para quienes superen esa cifra.

¿Qué ocurre si no se ha cotizado el mínimo exigido?

Aquellos casos donde el trabajador no cumpla con los 15 años mínimos exigidos, existe la posibilidad de solicitar al organismo público una pensión no contributiva. La pensión no contributiva de jubilación es una prestación que asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

En concreto, se trata de prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carecen de recursos suficientes para su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de incapacidad y jubilación, y cada una de ellas requiere cumplir con una serie de condiciones. Por su parte, la gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.