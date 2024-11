La Seguridad Social rebajará la pensión mínima por incapacidad permanente cuando se superen estos ingresos

Malas noticias para los pensionistas. Aquellos ciudadanos que posean una pensión por incapacidad permanente y superen la cuantía de ingresos fijados por el Estado, perderán el derecho a solicitar el complemento a mínimos.

Este complemento es una ayuda que aumenta la cuantía de la pensión y que puede ser solicitado por aquellos perceptores de la pensión de jubilación, incapacidad permanente (en todos sus grados), viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Sin embargo, esta limitación impedirá que muchos españoles sean beneficiarios de la ayuda. En estos momentos, más de nueve millones de personas son pensionistas en España, donde la pensión media se sitúa en los 1.198 euros.

Rebaja de la pensión por incapacidad permanente

La incapacidad permanente tiene diferentes grados estipulados por la Seguridad Social: parcial, total, absoluta o gran invalidez. Cada grado permite recibir más o menos cantidad de dinero en función de la base reguladora. Por ello, en los casos en los que el cálculo se sitúe por debajo de la pensión mínima establecida, el implicado puede solicitar el complemento, que actúa como una especie de ayuda asistencial.

Sin embargo, la Seguridad Social puede denegar esta ayuda si el solicitante no cumple con una serie de requisitos. El complemento a mínimos está sujeto a un umbral de rentas, que en 2024 se establece en 8.942 euros anuales para pensionistas sin cónyuge a cargo o con cónyuge no a cargo, y en 10.430 euros para aquellas con cónyuge a cargo. Son ingresos computables las rentas del trabajo, capital, actividades económicas y ganancias patrimoniales, pero no el ingreso de la propia pensión.

Sanciones de la Seguridad Social

En el caso de que el pensionista supere estos umbrales, este tendrá que notificarlo a la Seguridad Social en el plazo de un mes. De no hacerlo, el organismo podría retirar el complemento y exigir la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida. En el caso de que al año siguiente, el pensionista perciba una cantidad inferior, podrá solicitar de nuevo esta ayuda asistencial. Se trata de un complemento que es revisado cada año, por lo que su carácter no es consolidable. Para hacer la declaración de ingresos debes acceder a su página web.

Beneficiarios

Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), España cuenta con 141.423 beneficiarios de este complemento, que suponen el 14,61% de los pensionistas que perciben una pensión de incapacidad.

Este complemento permite al ciudadano recibir una cantidad que ronda los 170 euros al mes.

Cómo solicitar el complemento mínimo

Para acceder al complemento mínimo, es necesario tener acceso a la Seguridad Social. La solicitud podrá ser realizada en las sedes repartidas por España de manera presencial, o accediendo a la sede electrónica y rellenando los datos de forma online. Aquí podrás acceder a su página web.