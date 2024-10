¿Cuánto subirán las pensiones mínimas en 2025? Ya hay fecha

La revalorización de las pensiones en su modalidad contributiva es una realidad establecida en la Ley 21/2021 e impulsada por José Luis Escrivá, el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas en España. No obstante, a pesar de las subidas anuales de estas clases de prestaciones, hay que prestar especial atención a la subida del precio de los productos básicos en la cesta de la compra, como es el pan o el aceite de oliva.

Si bien es cierto que a día de hoy la tasa de inflación se modera ocho décimas, se sitúa en un 1,5%. Debido a este lastre económico que se perpetúa en el tiempo y a menos de tres meses para que acabe el año, no es de extrañar que los jubilados se pregunten ahora cuánto van a subir las pensiones en 2025. A todo ello hay que sumarle el más que posible aumento de las pensiones mínimas. En este sentido, cabe recordar que para este año de 2024 se elevaron un 6,9%.

En concreto, la pensión mínima para los pensionistas de 65 años o mayores se fija en 11.552,8 euros anuales y en 14.466,20 en el caso de jubilados con cónyuge a cargo. Los menores de esa edad reciben como mínimo 10.808 euros y 14.466,20 si tienen cónyuge a cargo.

¿Cuánto subirán las pensiones mínimas en 2025?

Para responder a esta pregunta, lo primero que hay que saber es que la revalorización de las pensiones se calcula anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses previos al mes de diciembre del año anterior. Este ajuste se viene realizando desde enero de 2022 para asegurar que los pensionistas no pierdan su poder adquisitivo y que sus ingresos se mantengan a la par con el coste de vida que se eleva progresivamente.

Por lo tanto, la subida de las pensiones mínimas se calculará haciendo una media de la inflación registrada entre diciembre del año anterior, esto es, 2023, y noviembre del año en curso. Asimismo, el dato adelantado de la inflación de noviembre se conocerá el próximo 28 de noviembre a las 9 de la mañana, mientras que el dato definitivo se publicará el 13 de diciembre a la misma hora.

En agosto, el IPC se situó en el 2,2%. Si hacemos una media desde diciembre del año pasado con los datos conocidos hasta agosto, la inflación resultante es del 3,08%. Según la previsión de Funcas hasta diciembre del 2024, realizada en julio en base a los datos de IPC de junio, la inflación se situará en septiembre en el 2,7%, en octubre en el 2,9% y en noviembre en el 3,3%.

Con estos datos, el IPC medio interanual rondaría el 3,06%. Por tanto, si se cumple esta estimación, las pensiones mínimas, en su modalidad contributiva, podrían revalorizarse en torno a un 3% el año que viene. No obstante, el Gobierno de España se comprometió a subir por encima de la inflación las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El lado contrario: novedades en la pensión máxima

Será a partir de 2025 cuando entre en vigor el ya catalogado como destope de la pensión máxima inicial, el cual consistirá en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo.

Desde 2051 y hasta 2065, se producirán incrementos adicionales, para que al final del periodo la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. En 2024 la pensión máxima se sitúa 3.175,04 euros mensuales en 14 pagas (44.450,56 euros anuales).

¿Existe una pensión de jubilación mínima no contributiva?

La pensión mínima también existe en el caso de la jubilación no contributiva, aunque en este caso no la gestiona la Seguridad Social, si no el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Dicha prestación social asegura "a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva", asegura el Inserso.

En 2024, la cuantía anual íntegra de las pensiones no contributivas de jubilación es de 7.250,60 euros anuales, es decir, 517,90 euros al mes en 14 pagas. No obstante, esta cuantía dependerá de las rentas del solicitante y de las de su unidad de convivencia, por lo que el Imserso podrá conceder una prestación menor. La entidad bancaria señala que "el mínimo, en todo caso, equivale al 25% de la pensión no contributiva, es decir, 1.812,65 euros al año".

Para cobrar esta prestación de jubilación también será necesario cumplir una serie de requisitos de edad –tener 65 años o más–, residencia – residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud– y carecer de ingresos suficientes.