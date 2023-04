El mapa de los semiconductores en España: 144 empresas y fuertes en diseño

AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica), una de las patronales del sector tecnológico perteneciente a la CEOE, ha elaborado un mapa del Ecosistema español de Microelectrónica, así como una Propuesta de Estrategia de Formación para el PERTE de Microelectrónica y Semiconductores.

Según Pedro Mier, presidente de AMETIC, “no había visibilidad de qué hay en España” en materia de microelectrónica. “Hay grupos de investigación y empresas trabajando, pero nadie tenía un mapa de la situación real”.

Después de varios años de trabajo, el mapa de AMETIC concluye que hay, al menos, 144 organizaciones dedicadas a esta industria. “Puede que se nos haya escapado alguna start up, pero es una radiografía de los centros de investigación, de desarrollo y de fabricación”, señalan fuentes de la patronal.

Según este mapa, donde España destaca dentro de toda la cadena productiva de la industria es en el diseño. “Hay que hablar dentro de entorno europeo porque el entorno local se queda pequeño”, asegura Mier. “Ha quedado claro que Europa supone un 10% de la producción mundial pero que aspira a recuperar el 20% en 3 o 4 años”, lo que supone multiplicar por cuatro la capacidad europea. ˝Cualquier movimiento tiene que ser visto en ese espacio europeo”, justifica Mier para quien no supone ningún problema que Francia o Alemania sigan acaparando inversiones de multinacionales en lo que a fabricación se refiere. Ambos países “seguirán jugando un papel importante” en este terreno “pero España también tendrá el suyo”, asegura Mier. “No solo es fabricar, sino diseñar o encapsular y todo es un proceso”, añade.

Por eso, tampoco consideraría un fracaso que España no acogiera ninguna fábrica del European Chips Act. “Lo que no nos podemos permitir es no tener diseño porque es ahí donde está la competitividad del mercado”, subrayaba. “El 50% de nuestra industria es diseño. Es el punto de partida, nuestra fortaleza y hay que ponerla en valor”. En su opinión, “el primero de los pasos es reforzar lo que tenemos, que es bastante. Apoyarlo y luego buscar nuevas inversiones y nuevas empresas”.

Cabe señalar que en noviembre del año pasado la multinacional Cisco eligió Barcelona para la instalación de un nuevo centro de diseño de chips.

Formación necesaria

Además, AMETIC asegura que, con la llegada de las iniciativas Chip Act de Europa y el PERTE nacional, queda patente que el “cuello de botella más importante vendrá por la disponibilidad por técnicos y profesionales especializados en todos los niveles”. Por ello, la patronal ha elaborado, en colaboración con las universidades y otros centros formativos, una propuesta de formación en micro electrónica para que estos planes gubernamentales lleguen a buen puerto.

Según esta propuesta, cada año será necesario incorporar al mercado laboral entre 600 y 700 nuevos profesionales. “Para poder dimensionar el mercado y hacer estrategias de futuro hace falta saber quiénes somos, donde tenemos fortalezas y debilidades para posicionar ese ecosistema y, que en 5-6 años, podamos tener un ecosistema más fortalecido y amplio”, señalaba Eduardo Valencia. Director de Industria Electrónica, Nuevo Emprendimiento y Desarrollo Territorial de AMETIC. “La propuesta de formación es indispensable, es un ámbito muy innovador y por el que las empresas a nivel mundial se están peleando. Sin formación no hay sector”, destacaba.