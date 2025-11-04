Sube el paro en 22.101 personas en octubre a pesar de los 64.569 empleos creados

El mercado laboral ha registrado el mejor octubre desde 2021 en términos generales al sumar 141.926 afiliados más que en el mes anterior (un avance del 0,65%) y alcanzar los 21.839.592 ocupados (507.078 empleos en el último año). Sin embargo, el dato es insuficiente para que su efecto provoque una caída del desempleo. Más bien al contrario, con menos contratos, el paro subió en octubre y con fuerza entre los más jóvenes.

En términos desestacionalizados, sin tener en cuenta los efectos del calendario, el avance es de 64.569 afiliados, también el mejor dato desde 2021, con la afiliación desestacionalizada cerca de los 21,8 millones de afiliados (21.793.519 ocupados). En el último año, hay 505.674 afiliados más si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario.

Buena parte del avance tiene que ver con el avance del empleo público, que en solo un año ha sumado 83.824 afiliados, un 2,75% más, hasta los 3.128.254 afiliados.

El número de días efectivos trabajados se incrementa en un 13,6%, mientras que el de las horas cotizadas lo hace en un 13,1%, desde niveles previos a la pandemia, ha destacado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado en el que remarca que desde diciembre de 2021, hay 4.249.281 de afiliados más con contrato indefinido y 2.167.802 afiliados menos con contrato temporal.

Respecto al paro, sube en 22.101 personas respecto al mes de septiembre (0,91%), un aumento por debajo de la media para este mes. De este modo, la cifra total de desempleados se sitúa en 2.443.766 personas, la cifra más baja para un mes de octubre desde 2007.

El paro registrado desciende en octubre en el sector de Construcción en 2.121 personas (-1,21%). Aumenta en Servicios 18.496 (1,05%), Industria 1.148 personas (0,61%) y en Agricultura 1.270 (1,68%).

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de octubre en 10.082 personas (5,49%) respecto al mes de septiembre. El total de menores de 25 años en desempleo es de 193.798.

El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.510.580, una bajada de 16.427 (-1,08%) sobre el mismo mes del año 2024.

En octubre de 2025 se han registrado 643.183 contratos indefinidos, el 42,58% de todos los contratos. Supone un descenso de 21.012 (-3,16%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 5.449.641 contratos por tiempo indefinido hasta octubre de 2025, representando un descenso de 50.808 (-0,92%) sobre el mismo periodo de 2024.

Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 260.993 a tiempo completo, 168.574 a tiempo parcial y 213.643 fijos discontinuos. Respecto a octubre de 2024 los primeros han bajado en 5.174 (-1,94%), los segundos han disminuido en 1.118 (-0,66%) y los últimos han descendido en 14.720 (-6,45%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.301.715, una disminución de 13.568 (-0,59%) que en igual periodo del año 2024. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.329.768, registrando un ascenso de 1.350 (0,10%) en relación al mismo periodo del año anterior.

Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de octubre de 2025 han sido 867.397, representando el 57,42% del total. Son 4.585 (0,53%) contratos más que el mismo mes del año anterior. En términos acumulados, en los diez primeros meses se han registrado 7.669.043 contratos temporales, lo que supone un ascenso de 233.576 (3,14%) sobre el mismo periodo del 2024.