Pau Antó, economista, sobre la compra de inmuebles: “Puedo decirte en 5 minutos si un piso es rentable o no”

Saber si un piso es una buena inversión o un pozo sin fondo en lo que dura un café. Esa es la propuesta del inversor Pau Antó, que ha diseñado un método directo y ágil para analizar el potencial de un inmueble sin ahogarse en un mar de dudas. Su enfoque se aleja de los análisis interminables para centrarse en cifras clave que, según él, lo dicen todo. "Puedo decirte en 5 minutos si un piso es rentable o no", asegura con rotundidad.

En esencia, la viabilidad de toda la operación pivota sobre un primer filtro innegociable: el precio de compra. El método de Antó exige adquirir la vivienda con una rebaja sustancial, de entre un 15% y un 20%, respecto al valor medio de propiedades similares en la misma zona. Partir con esta ventaja inicial se considera la base fundamental para que la inversión no solo sea segura, sino que además ofrezca un amplio margen de maniobra para imprevistos futuros.

A partir de ahí, el siguiente paso consiste en verificar si el inmueble cumple con los umbrales de rentabilidad exigidos para cada estrategia. Para un alquiler de larga duración, la rentabilidad neta mínima se fija en el 6%, una cifra que asciende hasta el 10% si se opta por el alquiler por habitaciones, una modalidad cada vez más extendida. En cambio, para las operaciones de compra, reforma y venta, el objetivo es mucho más ambicioso, pues se busca un beneficio de entre el 20% y el 25% sobre el capital invertido.

La letra pequeña de la inversión inmobiliaria

De hecho, uno de los mayores errores del inversor novato es ignorar los costes que no se ven a simple vista. Los impuestos, los gastos de notaría y el registro de la propiedad son partidas que, en conjunto, pueden llegar a incrementar el desembolso final hasta en un 20%. Olvidar este factor en los cálculos iniciales puede dinamitar por completo la rentabilidad esperada y convertir lo que parecía una oportunidad brillante en un auténtico quebradero de cabeza financiero, diluyendo los márgenes de beneficio proyectados.

Por último, el método establece una última comprobación centrada en el dinamismo del entorno. Es crucial analizar la velocidad del mercado local, es decir, cuánto tardan en venderse o alquilarse los pisos de características parecidas en el mismo barrio. La regla es tajante: si un inmueble lleva más de seis meses publicado en los portales sin encontrar salida, debe ser descartado de inmediato. Esa lentitud es una señal de alarma que delata problemas de fondo, ya sea por un precio inflado o por una falta de atractivo real en la zona.