La subida salarial media pactada por convenio se mantiene en octubre por encima de la inflación, con un 3,5%

La subida salarial media pactada en los convenios colectivos para 2025 se mantiene en octubre por encima de la inflación, con un 3,5%, dato estable desde agosto. En cambio, los precios han subido al 3,1% el pasado mes, una décima más que en septiembre, según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo.

Este incremento se coloca también por encima de la cifra de octubre del pasado año 2024, cuando los sueldos crecieron en los convenios colectivos pactados hasta situarse en un 3,06%, de acuerdo con los análisis actualizados.

La subida salarial por convenio se encuentra por encima del 3% desde agosto de 2024 siguiendo la recomendación general del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado por patronal y sindicatos para el trienio 2023-2025, que contemplaba aumentos del 3 % para este año.

Patronal y sindicatos aún no se han sentado a la mesa para pactar un nuevo AENC, a falta de menos de dos meses para terminar el año y el cumplimiento del acuerdo. Esta nueva firma sería la referencia para la negociación de los convenios colectivos ya abiertos y para los que toque renovar en 2026.

El AENC que se encuentra actualmente en vigor contempla un alza adicional de hasta un 1 % cada año cuando el incremento de los sueldos quede por debajo del incremento de los precios (tasa interanual de diciembre). Esta situación no se ha llegado a dar que ni en 2023 ni en 2024 y tampoco está previsto que pueda ocurrir en 2025.

La subida salarial media pactada en los convenios conocidos y registrados con efectos económicos en 2023 fue del 3,61 %, año que cerró con una inflación anual del 3,1 %, mientras que la subida salarial media de 2024 fue del 3,32 % y la inflación se situó en el 2,8 %.

La subida salarial media hasta octubre baja al 2,84 % en el caso de los convenios de empresa, la misma tasa registrada hasta septiembre, con lo que se mantiene por debajo de la inflación.

El aumento salarial llega al 3,53 % de media en el caso de los convenios de ámbito superior a la empresa. También es superior a la media del 3,5 % para los convenios firmados en 2025, el 4,15 % e inferior para los convenios suscritos antes, el 3,3 %.

El sector servicios, es el que registra la mayor subida, con un 3,77 %, por el alza en actividades concretas como las científicas y técnicas, con un 4,87 %, las sanitarias y de servicios sociales, con un 4,81 %, la hostelería, con un 3,79 %, la educación, con un 3,78 % y el transporte y almacenamiento, con un 3,69 %.

Por debajo de la media, están los incrementos salariales en la construcción, del 3,04 %, la industria, del 2,87 % y el sector agrario, del 2,05 %.

Del total de 3.033 convenios con efectos económicos en 2025, sólo 609 cuentan con una cláusula de garantía salarial, que permite que el sueldo sea revisado al alza cada año en función del índice de precios de consumo (IPC) para proteger su poder adquisitivo.

De los 9,43 millones de trabajadores amparados por convenio, solo 3,31 millones están sujetos a esta revisión salarial y solo una tercera parte con efectos retroactivos.