Telefónica, Vodafone, Orange, y Deutsche Telekom reclaman cambios en la regulación europea para no quedar rezagados en la carrera global tecnológica

Europa no va ganando en la carrera global de la tecnología. Este es un pensamiento que han compartido los máximos responsables de los operadores de telefonía móvil Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y Telefónica en el Mobile World Congress (MWC), quienes han vuelto a reclamar, un año más, un nuevo escenario regulatorio para el sector, el cual está actualmente jugando con las "manos atadas". Por tanto, han hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que facilite las operaciones de integración el sector.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, considera que este sector está operando en un mercado fragmentado y aunque la regulación es necesaria, el problema está en la "dosis". Por tanto, es necesario que los reguladores europeos y los estados miembros cambien, se tomen decisiones y se asuman riesgos, ya que si se continúa haciendo lo mismo, "acabaremos teniendo los mismos resultados", ha lamentado.

No obstante, Murtra se muestra optimista respecto al futuro y no cree que sea "demasiado tarde para Europa", puesto que este continente todavía cuenta con un mercado enorme, con profundos conocimientos técnicos, grandes profesionales y empresas "que saben funcionar como nadie". Por ello, reitera que "tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas".

Por su parte, la CEO de Vodafone Group, Margherita della Valle, tiene claro que Europa se está quedando rezagada en esta carrera global, no tan sólo por detrás de Estados Unidos y China, sino también de países de renta baja y media, lo que eleva el riesgo de que nuestro continente se vuelva dependiente. "Europa es más un captador de tecnología que un creador de esta", ha alertado Della Valle.

"Necesitamos más escala", ha indicado. Y ha asegurado que "para los consumidores es mejor más inversiones con tres operadores, que menos inversiones con cuatro operadores",

Sin embargo, este escenario no siempre ha sido así, ya que en la era del 2G "Europa estaba liderando el mundo". Por tanto, para cambiar este contexto, la CEO de Vodafone señala que es necesario trabajar en dos frentes que podrían abrir un "completo nuevo mundo" para este sector: flexionar nuestro músculo innovador y contar con un entorno adecuado para la inversión. "Es hora de pasar del día de la marmota al renacimiento europeo digital", ha afirmado.

Asimismo, Christel Heydemann, CEO de Orange ha manifestado que con este marco regulatorio en Europa será difícil atraer talento o innovación al continente, y que si existe una mayor escala habrá posibilidad de más inversiones "y costes más bajos para los consumidores".

Para el CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, la regulación que existe en Europa no está "liberando el poder de nuestra industria" que no está pasando por un buen momento. No obstante, señala que no siempre se debe culpar a los reguladores, sino que las telecos también "tienen que tomar decisiones" y saber que no solo tienen un único mercado en el que consolidar su actividad.

En este sentido, ha señalado que el ecosistema tecnológico que tiene Estados Unidos es el "ganador", puesto que este es mucho "más dinámico" que el europeo, lo que atrae a los inversores: "Deberíamos copiar lo que hacen en EE UU", sentenció.