Los tipos de interés ultrabajos y el resurgimiento del populismo

William White, economista canadiense, ya advirtió en 2012 de que «los tipos de interés ultrabajos también parecen tener algo que ver con el resurgimiento del populismo». Fue presidente del Comité de Revisión Económica y del Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2009 a 2018 y uno de los primeros en anunciar la llegada de la Gran Recesión de 2008. Es también heredero, de alguna manera, de Bastiat (1801-1850), que hace casi doscientos años apuntaba que «los tipos de interés ultrabajos han creado muchos de nuestros actuales problemas». Mañana, jueves, el Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Lagarde, decidirá si, como esperan tantos en los mercados, vuelve a rebajar, aunque sea un cuatro de punto, los tipos de interés en la eurozona. Más allá de las tesis de White y Bastiat, pueden existir razones para algo más de relajación monetaria, pero no se puede olvidar que esa medida lo único que hace es «comprar tiempo para reequilibrar las economías», como indicaba en su momento el canadiense.

Los tipos de interés irrisorios, incluso negativos, en una especie de mundo al revés, permitieron sortear la Gran Recesión y luego evitar la catástrofe cuando llegó la pandemia. Sin embargo, esa facilidad para acceder al dinero no se utilizó para ajustar –y no en el sentido de aplicar sólo recortes– las economías. Aquellos excesos generaron una espiral inflacionista que pilló por sorpresa al BCE, que tuvo que adoptar la dolorosa medicina de encarecer el dinero. Ahora, la sombra de otra crisis sobrevuela Alemania, el motor económico europeo, que puede griparse, y la convulsa Francia de Macron, con una prima de riesgo al alza y superior a la española, lo nunca visto. El BCE se debate entre la ortodoxia de no cebar la bomba monetaria con intereses bajos y el temor de que las crisis germano galas, cada una por su cuenta, se enquisten e incluso vayan a más. Lagarde afronta una decisión más que delicada, que va mucho mas allá de que, por ejemplo, los hipotecados celebren una reducción mínima de sus cuotas. No tiene buena prensa insistir en ello, pero el dinero hiperbarato tiene algo que ver con el populismo, como explicó White.