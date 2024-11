Valencia, ciudad sitiada por la devastación de la tormenta

Valencia y buena parte de las poblaciones que la provincia viven el momento más difícil de la historia reciente. El último aviso del Es-Alert sonó ayer en todos los teléfonos móviles poco antes de las doce del mediodía. Se lanzó para la provincia de Valencia y la de Castellón. Se pedía a la población que no se circulase por las carreteras. El mensaje no era más que la constatación de que queda mucho para recuperar la normalidad. Las entradas o salidas de Valencia por carretera siguen estando limitadas, también las comunicaciones a través del ferrocarril o incluso a través de la red de metro, que continúa sin funcionar. Valencia es, de repente, una isla bañada por el fango.

La tarea de recuperación de la red de transporte en Valencia será titánica por los graves y trágicos efectos de la DANA, advirtió el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien auguró al menos dos semanas de paralización del transporte ferroviario. «Los daños son tremendos», subrayó. «La red de Alta Velocidad no va a reanudarse este lunes. Veremos en dos o tres semanas, es el tiempo mínimo de los trabajos», comunicó ayer en rueda de prensa.

En la red de Alta Velocidad entre Madrid y Valencia hay dos puntos gravemente afectados: el túnel de Chiva, donde cedieron completamente 1,2 kilómetros de la cimentación (300 metros en cada uno de los extremos del túnel y otros 600 metros en el interior), y el túnel de Torrent, en el que hay en torno a dos kilómetros inundados. Su reparación tardará un mínimo de tres semanas, «siempre y cuando no surjan más complicaciones», según Puente. El ministro dijo que no habrá alternativa al AVE en tren, ya que la red de Media Distancia también se vio afectada. Asimismo, se mantiene la suspensión de la circulación por el Corredor Mediterráneo, por lo que, de momento, los trenes entre Valencia y Barcelona no circulan. Renfe también suspendió el servicio ferroviario en toda la línea Zaragoza-Teruel-Valencia.

Ouigo confirmó que cancela todos sus servicios en la línea Madrid-Valencia hasta el 13 de noviembre inclusive. La extensión del corte de la circulación afectará a 20.000 nuevos viajeros y 100 trenes. En total, el número de usuarios de Ouigo afectados desde el martes asciende a 43.000 viajeros y 154 trenes cancelados. Iryo comunicó que sus servicios permanecerán cancelados al menos hasta el 10 de noviembre. Desde ayer, estima 26.235 pasajeros y 150 trenes afectados. Desde el martes, la cifra se eleva a 32.880 pasajeros y 177 trenes. Renfe, el mayor operador, habrá cancelado 493 trenes desde el martes y hasta dentro de 15 días, pero no da cifra de pasajeros y mantiene el cese de operaciones hasta nuevo aviso. Para este fin de semana había vendidos más de 100.000 billetes entre el viernes y el domingo a Valencia, y se esperaba alcanzar un nuevo récord diario de alta velocidad en toda la red española, con 130.000 viajes en un solo día.

La situación de las cercanías es también «gravísima», dijo Puente, lo que impedirá que pueda funcionar con normalidad en «muchos meses». De las cinco líneas de Valencia, tres (C1, C2 y C3) «están desaparecidas», unos 80 kilómetros, y «no contamos con ellas al menos en el corto plazo», porque están en «zona cero», señaló Puente. Las líneas de cercanías C5 y C6 están en condiciones de ponerse en circulación, pero no se hará hasta que las condiciones atmosféricas así lo aconsejen y en función de las recomendaciones de movilidad. Respecto a la ruta hacia Barcelona, la infraestructura también está operativa y se restaurará también cuando la situación de lluvias permita la movilidad. En el transporte de mercancías por ferrocarril los daños son muy similares a los de la red de Cercanías.

Más allá de Valencia, Renfe suspendió varios servicios ferroviarios en Cataluña y Aragón debido a los estragos de la DANA. Entre ellos, destaca la línea R16 entre Tarragona y Tortosa, la R15 que conecta con Reus y la R17 entre Tarragona y PortAventura. También interrumpió la Media Distancia entre Zaragoza, Caspe, Tarragona y Barcelona para proteger la seguridad de los pasajeros. Los viajeros en la línea Albacete-Alcázar-Madrid completarán parte del trayecto en bus durante el puente. En Andalucía, los trenes de Media, Larga Distancia y Cercanías registraron retrasos de hasta 90 minutos, aunque la conexión Sevilla-Málaga se normalizará el viernes.

En cuanto al transporte por carretera, hay unos 80 kilómetros afectados. Puente recomendó evitar desplazamientos, ya que cualquier intento de acceso o salida de Valencia entorpece las labores de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas. En esta misma línea, la DGT pidió no coger el coche ni desplazarse en Castellón y Valencia por las intensas lluvias previstas. El titular de Transportes advirtió de que retirar los coches arrastrados por las lluvias y recuperar la circulación en la A-7, donde colapsó un puente en su zona más crítica, llevará meses.

Mientras, se está tratando de habilitar las circunvalaciones de Valencia, V-30 y V-31, como alternativa a la A-7. La V-30 está abierta en ambos sentidos y en la V-31 ayer por la mañana se abrieron dos carriles, uno por sentido, aunque no se puede hablar de normalidad. La alternativa por la carretera comarcal CV-36, que en un principio se manejó, es inviable, ya que colapsaron cinco puentes y la N-330 y la N-331 cuentan con una cantidad de incidencias muy graves, con puentes y obras de drenaje colapsados. De la A-3, que conecta Madrid con Valencia, señaló que los daños son «tremendos», pero sin detallarlos. No obstante, Transit Valencia anunció ayer que la A-3 hasta su llegada al aeropuerto ya estaba operativa.

Más de 150 carreteras, la mayoría de la red secundaria, están afectadas en la Comunidad Valenciana, así como en Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Cataluña. La compañía de autobuses de línea Alsa mantiene suspendidos los servicios con origen-destino Valencia mientras que Avanza reanudó el servicio a Levante con una ruta alternativa por Albacete. En cuanto a los puertos y los aeropuertos, Puente señaló que no resultaron afectados, aunque es difícil su uso puesto que sí están dañadas las vías de acceso. Óscar Puente no especificó el coste del impacto de la DANA en la red de infraestructuras de transporte. Sólo aseguró que se desplegarán «todos los medios económicos necesarios».

Saqueos y guardias en tiendas

Temporal.- Detenidas 39 personas por robos en las zonas comerciales más afectadas por la DANA POLICÍA NACIONAL Europa Press

En zonas asoladas por la catástrofe se han visto imágenes de saqueos en supermercados y tiendas, algunos por necesidad y otros por afán oportunista en medio de la tragedia. Usuarios de X (Twitter) han defendido que en algunos casos es una cuestión de supervivencia. Los supermercados están destrozados, los productos se van a tener que tirar igualmente por cuestiones sanitarias y muchos llevan días sin luz ni agua, y por lo tanto, con los frigoríficos y congeladores sin funcionar y las despensas vacías. Por ello, acuden en busca de alimentos a supermercados desolados. No obstante, también se han dado episodios violentos como en un supermercado Charter de Picanya donde los trabajadores tuvieron que montar guardia y proteger el establecimiento después de que varias personas reventasen los cristales. La Policía Nacional detuvo en la noche del miércoles a 39 personas por saquear comercios y camiones en las zonas afectadas, entre ellos joyerías.