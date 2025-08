Victor Arpa, abogado laboralista, sobre la incapacidad permanente: "Puedes reclamar una indemnización"

Muchos ciudadanos, ante una lesión, una enfermedad o un accidente, ven como tienen dificultades para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo de por vida. Se trata de un impedimento que puede llegar a ser frustrante, y es por ello que la Seguridad Social habilita una serie de medidas para estas personas.

Para aquellas personas que sufren este problema, el organismo público permite que los ciudadanos soliciten la conocida pensión por incapacidad permanente. Esta prestación se encarga de cubrir las repercusiones que tiene el no poder trabajar y recibir una nómina como cualquier trabajador.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que pueden ser beneficiarios de otro ingreso extra. Por ello, uno abogado laboralista ha explicado cómo acceder a este ingreso y las posibles trabas que se puede encontrar en el camino.

Las personas tienen derecho a una indemnización

Ante una incapacidad permanente, el abogado laboralista Víctor Arpa ha explicado a través de un video publicado en sus redes sociales que aquellas personas que cuenten con una incapacidad permanente podrán recibir un ingreso más, además de la prestación de la Seguridad Social, si se tiene contratado un seguro de vida.

El experto apunta cuáles son los derechos de los asegurados en estas situaciones de incapacidad, al tiempo que advierte de las constantes trabas que suele poner las compañías aseguradoras para reclamar las indemnizaciones.

Los seguros de vida incluyen una indemnización

Aunque muchos asegurados lo desconocen, lo cierto es que contratar estos seguros puede ser beneficioso para este tipo de casos. Cuando una persona obtiene una incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social, tiene derecho a cobrar una indemnización.

"Si tienes un seguro de vida, o uno vinculado a un préstamo, probablemente tienes derecho a una indemnización y ni lo sepas”, afirma el abogado en el vídeo.

Las trabas de las aseguradoras

No obstante, a pesar de que esto es una realidad, las aseguradoras tratan de evitar el pago, tal y como explica Victor Arpa en el vídeo: "Las aseguradoras hacen todo lo posible por no pagar. Alegan que la enfermedad ya existía, que tu incapacidad es temporal o que todavía puede mejorar. Te pedirán informes médicos, te marearán y muchos se rinden. Pero yo no. Hemos llevado muchas incapacidades y si la póliza cubre la incapacidad permanente, te la tienen que pagar. Y punto.”, declara.

La ley es clara

No hay otra opción. Si el seguro incluye la incapacidad permanente, la aseguradora tiene que pagar. Según la Ley 50/1980, que regula el Contrato de Seguro, los seguros de vida o cualquier seguro de personas que cubra la incapacidad permanente tendrá que pagar la indemnización pactada.

Y es que la póliza es un contrato vinculante y en ella deben aparecer todas las condiciones y las coberturas establecidas. Aun así, muchas aseguradoras se resisten a pagar lo que es debido, por lo que el abogado laboralista advierte que lo indispensable para poder reclamar es la resolución definitiva de la Seguridad Social.

"A partir de ahí, te ayudo a exigir lo que es tuyo. Tienes cinco años para reclamar, pero cuanto antes lo hagas, mejor. Y si la aseguradora se niega, iremos a por ellos por la vía judicial", explica Arpa.