El submarino: Cuanto peor, mejor

La situación creada por Alberto Garzón parece haber gustado en el PSOE, según se malicia el sector UP de la coalición. Y es que en el entorno morado no faltan quienes, conociendo el maquiavelismo de Pedro Sánchez, creen que el presidente no moverá al titular de Consumo porque no puede liquidar la coalición. Otra cosa, estiman, es que Sánchez no vea mal que Garzón trague agua porque eso desgasta a la franja morada del Ejecutivo y no hay que olvidar el horizonte electoral.