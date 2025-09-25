El submarino: Alerta roja

Que Podemos haya contribuido a tumbar, junto a PP y Vox, el pacto migratorio del Gobierno con Junts deja muy a las claras la situación que atraviesa el Ejecutivo sanchista. La cuestión, como todo lo que rodea al sudoku que sostiene a Pedro Sánchez, tiene difícil encaje. Los más prosaicos creen que los morados darán el brazo a torcer a cambio de cuotas y privilegios en sus predios favoritos. Pero tampoco faltan analistas, en el seno de Moncloa, que se malician la posibilidad de que Podemos intente dinamitar la gobernabilidad presionando contra Junts porque se ven fuertes ante la crisis de Sumar y otros escenarios.