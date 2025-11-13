El submarino: Extraño cóctel

La difusión del papel de Luis del Rivero como mediador para el encuentro entre el fiscal Stampa y la «fontanería» de Pepe Gotera y Otilio ligada al PSOE que actuaba, según parece, al servicio de «El 1» (número que algunos atribuyen a Pedro Sánchez) y reportando a Santos Cerdán, sigue llamando la atención en el mundo político y empresarial. Sobre todo porque Del Rivero está considerado, en la actualidad, como uno de los asesores en la sombra de Vox, aunque también promueva cierta asociación rural que ha reunido estos días a Felipe González y otros prebostes del socialismo antisanchista en Madrid.