El submarino: Mal trago en Tragsa (y Agricultura)

Los intentos de endosar a no se sabe muy bien quién la contratación de la famosa Jessica por parte de Tragsa están dando mucho de qué hablar. Porque a nadie se le escapa que el presidente de la empresa pública, Jesús Casas, es considerado un «recadero» –«mandado», dicen otros– de lo que estime el titular de Agricultura, Luis Planas. Así ha operado durante toda la etapa de Gobierno socialista, según los que conocen el percal. No son pocos los que se malician que la contratación no se habría llevado a cabo si no lo hubiera autorizado alguna instancia más elevada con deseo de agradar a un Ábalos en la plenitud de su poder.