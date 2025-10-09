Acceso

Editoriales

Editorial

El submarino: Mucho ruido, pocas nueces

Sucedió lo que tenía que suceder: Podemos votó a favor de la propuesta de Pedro Sánchez sobre el embargo a Israel...

Podemos sigue sin desvelar su voto al decreto de embargo de armas a Israel e insiste en pedir al Gobierno que lo retire
Ione Belarra, PodemosEuropa Press
Editorial
Creada:
Última actualización:

Sucedió lo que tenía que suceder: Podemos votó a favor de la propuesta de Pedro Sánchez sobre el embargo a Israel. Un voto que, malévolamente, celebraron incluso algunos diputados gubernamentales, hartos de los días de debates broncos, amenazas veladas y pellizcos de monja de los morados. Los más taimados aseguran con mucha retranca que al final Podemos ha demostrado saber dónde tienen las lentejas y gracias a quién cuentan con cuotas de representación en ciertos lugares.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas