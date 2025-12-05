El submarino: Navidades empañadas

En medios del PSOE y Sumar reconocen que se acercan unas fiestas que no pintan nada bien. Y aunque la fontanería de ambas formaciones confía en una posible tregua navideña, también apuntan que la cosa está «calentita» porque hay preocupación por dos casos concretos unidos por una misma característica: el acoso sexual. Para Ferraz, la tormenta sobre Paco Salazar inquieta casi tanto, o más, que el cerco judicial a la cúpula y a la familia de Pedro Sánchez. El diagnóstico es similar para la formación que cuenta con Yolanda Díaz como mascarón de proa, donde la reactivación del «caso Errejón» y la aparición de más detalles sobre las presuntas andanzas de su antiguo inspirador quita el sueño.