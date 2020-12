Celaá ignora las estratagemas de las autonomías del PP contra la ley Celaá: “Buscan confundir”

La ministra de Educación, Isabel Celaá, no se da por aludida con el hecho de que algunas comunidades autónomas, como Madrid, hayan anunciado que adelantan a diciembre el proceso de admisión del curso 2021/22 con la publicación de las instrucciones que lo regulan como una estratagema para burlar la “Ley Celaá”. “No es más que una estrategia política, buscan confundir a la ciudadanía”, ha dicho en rueda de prensa tras mantener una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas.

La ministra cree que el paso dado por Madrid y que el PP ha anunciado que seguirán las comunidades autónomas en las que gobierna, “no supone un adelanto, es falso, porque así lo hace de manera habitual”. Entre otras cosas porque asegura que Madrid ya hizo la misma resolución en diciembre del año pasado y, en 2017, el día 2 de diciembre. “Este es un procedimiento habitual que empieza en muchas comunidades en el mes de diciembre, no hay tal adelanto”, ha sentenciado. “Recomendaría a todos los portavoces del PP que se preocuparan más por aplicar medidas educativas”.

El PP está dispuesto a dar la batalla y a emprender una contrarreforma educativa donde gobierna sorteando la Lomloe, según ha anunciado. Pero la ministra asegura que “no observo la posibilidad de que una fuerza política de gobierno pueda incitar al no cumplimiento de esa ley. La libertad está perfectamente garantizada en la Lomloe y el castellano también, está fuerte y nunca ha corrido riesgo en ninguna de las escuelas del país y siempre va a seguir así”.

“Vivimos en un estado de derecho y tengo confianza en que las instituciones cumplan con una ley orgánica respaldada por mayoría absoluta y por siete fuerzas políticas”, ha añadido.

El secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana, aseguró que con medidas como las de Madrid lo que se pretende es “llamar la atención”.

Contra la marea naranja

Por otro lado, la ministra ha mostrado su malestar con las campañas de lazos naranjas que se están llevando a cabo en los colegios concertados para expresar su rechazo a la “ley Celaá”. “Los centros ya están gestionando este tema. No estamos de acuerdo en que las campañas entren en los centros educativos ni la implicación que puedan tener”. Por este motivo ha asegurado que los colegios “van a regular ya su finalización”. Celaá cree que se trata de una cuestión “ideológica porque no nos parece que la concertada corra riesgo. No está cuestionada en la ley, ni tampoco la libertad de elección”.

Vuelta a las aulas presencial tras la Navidad

El Ministerio ha analizado hoy con las comunidades autónomas la evolución del primer trimestre del curso durante la conferencia sectorial. Celaá ha mostrado su satisfacción porque “lo hemos superado con nota”. Del mismo modo cree que la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas será presencial si continúan las mismas cifras de contagios registradas hasta. Y es que, a fecha 14 de diciembre no se ha superado la barrera de los 35 centros cerrados en toda España, según la ministra, lo que supone menos del 0,2% del total de centros, cuando a finales de septiembre era del 0,9%. “Los centros han funcionado como espacios de detección y control de la pandemia”.