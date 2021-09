La Universidad Villanueva expone Litost, la colección de moda experimental de Laura Searle

Desde el próximo 30 de septiembre, la Universidad Villanueva acoge la exposición de la colección ‘Litost’, obra de la Alumni Laura Searle (Publicidad y Relaciones Públicas, 2011). La muestra, organizada por el Diploma en Comunicación y Gestión de la Moda, permanecerá en la universidad hasta el 20 de octubre y está compuesta por seis piezas de moda experimental que abrieron la Mercedes Benz Beijing Fashion Week.

‘Litost’ es la primera colección cápsula experimental de Laura, y ha sido expuesta en Barcelona y Londres, recibiendo el interés de publicaciones internacionales como NEO2, ASVOF, ELLE.com, NY Times Magazine, H Magazine y Not Just a Label, entre otros. Ganó el primer premio en el concurso de diseño Trendipia & Grazia Magazine, así como el segundo premio en el concurso de diseño de jóvenes talentos Marie Claire. ‘Litost’ ha sido galardonada también con el Premio a la Excelencia en el concurso Hempel Design. El fahion film de esta colección fue seleccionado por Nick Knight para Showstudio y Dianne Pernet para ASVOFF, recibió el premio del mejor estilismo en un fashion film en el Canadian International FFF. Por su parte, Laura Searle fue nominada al premio al Mejor Talento Emergente y Mejor Moda en Mercedes-Benz Bokeh South Africa International FFF, así como en el FFF Milano, Buenos Aires International FFF, Roma Web Fest, Santiago International FFF o FFF Instanbul.”La moda es, bajo mi punto de vista, una de las pocas representaciones artísticas que es capaz de vivir a nuestro lado”, afirma Laura. “Es dinámica de algún modo, frente a un cuadro, un libro, un poema, una película... creaciones que sin duda pueden influir o ser determinantes en momentos de nuestra vida y que también contribuyen a nuestra propia definición de nosotros mismos, pero que no son capaces de ser testigos constantes de los momentos”.De esta manera, la colección que se presenta es el resultado de esta percepción, “que pretende aunar de algún modo todo lo interiorizado y exteriorizarlo de alguna forma a través de la cual, lo que se presente, no sólo sea una colección estética, un concepto potente o una manera de tratar de llamar la atención, sino una extensión de mí misma, de todo aquello que generalmente uno no comunica, de mi peso y mi levedad y hacerlo a través de las texturas, volúmenes, siluetas, capas y colores que conforman ‘Litost’”.