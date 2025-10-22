La Universidad CEU San Pablo revoluciona la formación sanitaria con un Hospital de Simulación Clínica

Madrid, 21 de octubre de 2025. La Universidad CEU San Pablo ha inaugurado su Hospital de Simulación Clínica, ubicado en el Campus de Montepríncipe; un espacio que se posiciona entre los principales Hospitales de Simulación Clínica de Europa.

Reproduce con gran realismo los distintos escenarios asistenciales de un hospital: desde unidades de hospitalización, UCI, quirófanos o consultas de atención primaria hasta áreas de urgencias, farmacia hospitalaria, fisioterapia o un domicilio simulado. Con más de 20 espacios dedicados a la simulación clínica, este hospital permite que los alumnos desarrollen sus competencias profesionales en un entorno seguro, donde el error se entiende como una fuente de aprendizaje.

La Universidad CEU San Pablo aplica el modelo SimZones, desarrollado por Christopher Roussin y Peter Weinstock en el Boston Children’s Hospital, como marco para estructurar su programa de simulación clínica. Este enfoque organiza la enseñanza en diferentes “zonas” o niveles de complejidad, que se adaptan al grado de competencia del estudiante y favorecen un aprendizaje progresivo, reflexivo y orientado a la seguridad del paciente.

El modelo SimZones organiza el proceso educativo en cinco niveles que van desde el autoaprendizaje guiado hasta la reflexión sobre casos reales. En la Universidad CEU San Pablo se aplican principalmente las zonas 0 a 3, que acompañan al estudiante desde la práctica individual básica hasta el entrenamiento en equipo interdisciplinar. De este modo, los alumnos no solo aprenden técnicas clínicas, sino también habilidades comunicativas, liderazgo, gestión emocional y trabajo en equipo, competencias clave para el ejercicio profesional.

En palabras del decano de la Facultad de Medicina, Tomás Chivato, “la implementación de las SimZones permite integrar la simulación en el currículo de manera transversal, garantizando que los futuros profesionales adquieran las competencias necesarias para desenvolverse con seguridad y eficacia en contextos reales”.

Además, explica Chivato, “este modelo promueve la colaboración interprofesional entre estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y otras titulaciones sanitarias, consolidando una cultura de seguridad, reflexión y mejora continua”.

Con esta iniciativa, la Universidad CEU San Pablo reafirma su compromiso con una formación sanitaria de excelencia, basada en la práctica, la innovación pedagógica y la responsabilidad social, situando al estudiante en el centro del aprendizaje.

Ciencias de la Salud en el CEU: experiencia, docencia práctica, investigación y proyección internacional

La Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo es un referente en la enseñanza superior en el ámbito sanitario español y sigue consolidándose como una institución de referencia en la formación de profesionales sanitarios, garantizando un aprendizaje riguroso, una formación integral y una clara vocación de servicio a la sociedad.

Con más de 50 años de experiencia, el curso pasado pasaron por sus aulas más de 5.200 estudiantes, de 27 nacionalidades. Mantiene una amplia oferta educativa que incluye los grados en Enfermería, Fisioterapia, Genética, Medicina, Odontología, Psicología y Bioinformática y datos masivos, así como dos titulaciones en inglés: Dentistry y Phisiotherapy. Imparte, además, 20 posgrados especializados y un programa de doctorado. Se caracteriza por una excelencia académica que combina la formación teórica con las mejores prácticas profesionales, una investigación de vanguardia y una formación integral de sus estudiantes, que se consigue con una formación extra en Humanidades Médicas, algo esencial para su futuro desarrollo como profesionales de las ciencias de la salud.

Uno de los pilares de la Facultad es la formación práctica de sus estudiantes, por eso, la Universidad mantiene convenios con diferentes grupos privados en la Comunidad de Madrid como el Grupo Vithas o el Grupo Viamed; así como acuerdos con hospitales de la red pública del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid y en atención primaria. Antes de enfrentarse al mundo real con el paciente, los alumnos reciben una formación práctica de alto nivel, desde la simulación hasta llegar al mundo real, con prácticas en diferentes centros hospitalarios de prestigio como el Grupo Vithas (H. Pardo Aravaca), Grupo Viamed (H. Santa Elena y H. Fuensanta), Fundación Hospitalarias, la Policlínica Universitaria CEU San Pablo y clínicas especializadas.

El modelo educativo de la Facultad de Medicina se distingue por la cercanía entre profesor y alumno, combinando tradición e innovación con una atención personalizada.

Otro pilar de la Facultad es su fuerte apuesta en investigación, integrando a sus docentes en el Instituto de Medicina Molecular Aplicada (IMMA), lo que permite a los alumnos participar en proyectos innovadores desde la etapa de pregrado. Además, su amplia y especializada oferta de programas de máster refuerzan la especialización y la preparación para el mercado laboral, ya que todos los másteres cuentan con acuerdos específicos con hospitales y centros sanitarios para la realización de prácticas profesionales.

Destaca, también, su programa de Doctorado en Medicina traslacional en la CEINDO Escuela Internacional de Doctorado, con diversas líneas de investigación que abarcan todas las ramas de la Facultad: oncología, neurociencias, patología cardiovascular y medicina interna; fisiopatología quirúrgica del aparato locomotor; intervención multidisciplinar en la prevención y la terapéutica clínica; inmunopatía experimental y clínica; y odontología experimental y clínica. Además, la Facultad cuenta con 6 cátedras de investigación: Educación Médica y Humanización “Nemesio Diez”, EMEIS, DOMUS VI, Klochner, START INTHEOS y Traumatología y Deporte. Y con el Aula CEU de Sanidad Militar.

Asimismo, cabe destacar la proyección internacional de la Facultad, que ofrece a los estudiantes la posibilidad de completar sus estudios en más de 30 universidades y centros de investigación biomédica de todo el mundo con los que la Universidad tiene convenio. Estos acuerdos facilitan programas de movilidad, prácticas internacionales y experiencias académicas en entornos multiculturales, dotando a los estudiantes de una perspectiva global, además de una labor de voluntariado internacional. Además, cuenta con un claustro de profesores altamente cualificado y comprometido con la docencia y la investigación.

El Grado en Medicina cuenta con la acreditación internacional de la World Federation for Medical Education (WFME), que ofrece la oportunidad de ejercer en Estados Unidos y Canadá. El Grado en Fisioterapia ha conseguido el sello de agencia estadounidense FCCPT (Foreign Credentialing Commission on Physical Therapy), que permite acceder directamente al examen de competencias necesario para ejercer la profesión de fisioterapeuta en Estados Unidos.

Además, la Universidad CEU San Pablo ha sido reconocida como la primera universidad española y la segunda europea que consigue la acreditación WSCUC/WASC de la agencia WASC Senior College and University Commission (WSCUC), uno de los organismos evaluadores más prestigiosos de los Estados Unidos.

En la Facultad de Medicina son fundamentales palabras como humanización, humanismo y humanidades. Incidimos en la faceta humana, la relación médico-paciente, el acto sanitario, el acto médico. Concebimos el médico es un servidor de la sociedad y debe cuidar y aliviar al paciente. Desde el curso 22-23 está adherida al Movimiento Hipocrático. Además, junto con la Fundación Humans, ha creado el Observatorio de Humanización de la Asistencia Sociosanitaria. Un órgano que busca promover investigación, conocimiento y desarrollo en la humanización de la atención sociosanitaria y el Humanismo al servicio de entidades educativas y sanitarias.